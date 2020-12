Svar på dagens Dagsavisen-quiz 2. desember

1. Hvilket engelsk lag spilte John Carew på fram til mai 2012, da han avsluttet sin karriere som aktiv fotballspiller? West Ham United

2. Hvilken betegnelse brukes om de største skipene som kan gå gjennom Panamakanalen? Panamax

3. Hvem regnes som den første paven? Apostelen Peter

4. Er offside et regelbrudd i bandy? Ja

5. Hvilken farge har gressløkblomster? Rødlige eller fiolette

6. Hvilken kvinnelig padler var flaggbærer for Norge under åpningsseremonien i OL i London i 2012, 106 år etter at hennes oldefar, Oswald Falch, var med og tok Norges første OL-gull? Mira Verås Larsen

7. Hva kalles hvitløksmajones på fransk? Aioli

8. Hva heter Mummitrollets kloke venn som går i grønne klær, stor hatt og liker å fiske? Snusmumriken

9. På hvilken øy er den spanske tennisspilleren Rafael Nadal født? Mallorca

10. Hva mener en danske når han sier halvfems? Nitti