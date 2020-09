Det melder Vålerenga fotball på sine egne nettsider.

– Jeg har vært lenge i Norge nå. Jeg hadde en veldig fin tid i Start, har fått oppleve mye suksess i Rosenborg, og de to siste årene i Vålerenga har vært veldig fine. Jeg har fått være med på å bygge klubben opp igjen, og det er veldig mye spennende som skjer her. Da jeg fikk tilbud om å hjelpe min gamle klubb, som jeg har vært kaptein for tidligere, og i tillegg har en islandsk familie som har lyst hjem, så ble det slik, sier Vilhjalmsson.

Matti har skrevet under for den islandske klubben fra 1.1.2021, og blir i Vålerenga ut sesongen.

– Jeg har veldig lyst til å avslutte proffkarrieren på en bra måte. Jeg kommer til å gi alt for Vålerenga - som vanlig. Det lover veldig godt her, og vi har mange muligheter. Jeg har kjempetro på Vålerenga i tiden som kommer, sier han.

Spissen, som også blir brukt mye som indreløper, ble hentet til Vålerenga av tidligere trener Ronny Deila fra Rosenborg i fjor. Han har spilt 47 kamper og scoret 11 mål, ifølge Vålerengas egen statistikk.