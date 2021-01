Den nye seriestrukturen består av et grunnspill med 18 serierunder og et sluttspill som vil være fra runde 19 til 25. De fire beste lagene danner et sluttspill med dobbel serie, der vinneren blir seriemester.

Her er første runde 20. og 21. mars:

Klepp – Arna-Bjørnar, LSK Kvinner – Lyn, Rosenborg – Stabæk, Sandviken – Kolbotn og Vålerenga – Avaldsnes.

Vålerengas første kamp mot Lyn kommer allerede i andre serierunde 27./28.mars. Da møtes lagene på Intillity. Deretter spiller Vålerenga borte mot Kolbotn, Arna-Bjørnar hjemme, Klepp hjemme og Stabæk borte i de første seks rundene. I 16. mai-runden møter Vålerenga og Rosenborg på Intillity.

– Jeg er glad for at vi starter med hjemmekamp, og mest fornøyd med det. Jeg synes at det å kutte ned til ti lag er genialt, og er spent på hvordan sluttspillet fungerer. Lyn er de beste til å ødelegge for andre, så vi må få jekket de ned, sier Sigrid Heien Hansen til Eurosport og fortsetter:

– Jeg tror Sandviken blir med i gullkampen i år, men ellers er det mange av de som var med i gullkampen i fjor, sier hun.

Vålerenga sikret seriegull i fjor i den siste serierunden. Både Avaldsnes og Rosenborg hadde da også en mulighet til å bli mestere.

– Etter tidenes serieavslutning i fjor gleder vi oss vanvittig mye til årets sesong, som blir den første med det nye serieformatet. Spilleplanen byr på underholdende oppgjør hver eneste runde, og med en bred TV-dekning ligger alt til rette for et fantastisk år for Toppserien, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

Dette er hele oppsettet:

Lørdag 20. mars (1. runde):

Klepp – Arna-Bjørnar

LSK Kvinner – Lyn

Rosenborg – Stabæk

Sandviken – Kolbotn

Søndag 21. mars (1. runde):

Vålerenga – Avaldsnes (17.00)



Lørdag 27. mars (2. runde):

Klepp – Stabæk

Rosenborg – Kolbotn

Sandviken – Avaldsnes

Vålerenga – Lyn

Søndag 28. mars (2. runde):

LSK Kvinner – Arna-Bjørnar (17.00)

Lørdag 17. april (3. runde):

Arna-Bjørnar – Rosenborg

Avaldsnes – LSK Kvinner

Kolbotn – Vålerenga

Lyn – Klepp

Stabæk – Sandviken (16.00)

Lørdag 24. april (4. runde):

Klepp – LSK Kvinner

Kolbotn – Stabæk

Sandviken – Lyn

Vålerenga – Arna-Bjørnar

Søndag 25. april (4. runde):

Rosenborg – Avaldsnes (16.00)

Lørdag 1. mai (5. runde):

Avaldsnes – Kolbotn

LSK Kvinner – Rosenborg

Lyn – Stabæk

Vålerenga – Klepp

Søndag 2. mai (5. runde):

Arna-Bjørnar – Sandviken (16.00)

Lørdag 8. mai (6. runde):

Avaldsnes – Lyn

Kolbotn – Arna-Bjørnar

Sandviken – LSK Kvinner

Stabæk – Vålerenga

Søndag 9. mai (6. runde):

Rosenborg – Klepp (16.00)

Lørdag 15. mai (7. runde):

Arna-Bjørnar – Avaldsnes

Klepp – Sandviken

LSK Kvinner – Stabæk

Lyn – Kolbotn

Vålerenga – Rosenborg (17.00)

Lørdag 22. mai (8. runde):

Avaldsnes – Klepp

Kolbotn – LSK Kvinner

Lyn – Rosenborg

Sandviken – Vålerenga

Stabæk – Arna-Bjørnar

Lørdag 29. mai (9. runde):

Arna-Bjørnar – Lyn

Avaldsnes – Stabæk

Kolbotn – Klepp

LSK Kvinner – Vålerenga

Rosenborg – Sandviken

Onsdag 2. juni (10. runde):

Arna-Bjørnar – LSK Kvinner

Klepp – Avaldsnes

Lyn – Sandviken

Stabæk – Rosenborg

Vålerenga – Kolbotn

Lørdag 5. juni (11. runde):

Avaldsnes – Vålerenga

LSK Kvinner – Klepp

Lyn – Arna-Bjørnar

Sandviken – Rosenborg

Stabæk – Kolbotn

Lørdag 19. juni (12. runde):

Arna-Bjørnar – Stabæk

Klepp – Lyn

Kolbotn – Avaldsnes

Rosenborg – LSK Kvinner

Vålerenga – Sandviken

Lørdag 26. juni (13. runde):

LSK Kvinner – Kolbotn

Lyn – Avaldsnes

Rosenborg – Vålerenga

Sandviken – Arna-Bjørnar

Stabæk – Klepp

Onsdag 30. juni (14. runde):

Arna-Bjørnar – Klepp

Avaldsnes – Rosenborg

Kolbotn – Sandviken

Stabæk – Lyn

Vålerenga – LSK Kvinner

Lørdag 3. juli (15. runde):

Klepp – Kolbotn

LSK Kvinner – Avaldsnes

Lyn – Vålerenga

Rosenborg – Arna-Bjørnar

Sandviken – Stabæk

Lørdag 10. juli (16. runde):

Arna-Bjørnar – Vålerenga

Avaldsnes – Sandviken

Klepp – Rosenborg

Kolbotn – Lyn

Stabæk – LSK Kvinner

Lørdag 7. august (17. runde):

Avaldsnes – Arna-Bjørnar

Kolbotn – Rosenborg

Lyn – LSK Kvinner

Sandviken – Klepp

Vålerenga – Stabæk

Lørdag 14. august (18. runde):

Arna-Bjørnar – Kolbotn

Klepp – Vålerenga

LSK Kvinner – Sandviken

Rosenborg – Lyn

Stabæk – Avaldsnes.

