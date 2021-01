Vålerenga møter Molde andre påskedag, mens Odd venter i andre serierunde på Skagerak Arena.

– Får Vålerenga en seier mot Molde i den første kampen fortsetter oppturen under Fagermo, noe som vil gi dem ytterligere blod på tann. Tar Vålerenga et steg til har de forutsetninger for å kjempe helt i toppen også i år, sier landslagsjef Ståle Solbakken om serieåpningen.

Vålerenga møter Stabæk 16. mai, på hjemmebane. Hjemmekampen mot Lillestrøm er søndag 30. mai, mens returkampen på Åråsen er søndag 1. august.

– Jeg er ikke så opptatt av serieoppsettet, og har egentlig aldri vært det. Det viktigste for oss er at vi får gjennomført den oppkjøringen vi trenger. Det spiller ikke så stor rolle når kampene kommer, da vi må gjennom alle uansett. Det viktigste er at vi har fått 16. mai hjemme, og at vi avslutter hjemme. Det er viktige poenger, sier Fagermo til Eurosport.

Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, sier til Eurosport at de har lagt opp en spilleplan som tilfredsstiller de aller fleste ønskene til Eliteserie-klubbene.

– Det gjelder blant annet tilpasninger for lagene som skal spille i Europa. Da ser vi på kampprogrammet, i tillegg til at de som skal i kvalik får fremskjøvet to hjemmekamper tidligere i sesongen for å gjøre inngangen til Europa-cupene noe roligere, sier Fisketjønn til Eurosport.

Slik er hele oppsettet:

Runde 1, mandag 5. april

Bodø/Glimt - Brann, mandag 18:00, TVNorge

Haugesund - Tromsø, mandag 18:00, D+/ES+

Kristiansund - Lillestrøm, mandag 18:00, D+/ES+

Mjøndalen - Sandefjord, mandag 18:00, D+/ES+

Rosenborg - Strømsgodset, mandag 18:00, D+/ES+

Sarpsborg 08 - Viking, mandag 18:00, D+/ES+

Stabæk - Odd, mandag 15:00, ESN

Vålerenga - Molde, mandag 20:00, ESN

Runde 2, lørdag/søndag 10./11. april

Brann - Rosenborg, søndag 20:00, ESN

Lillestrøm - Stabæk, søndag 18:00, D+/ES+

Molde - Sarpsborg 08, søndag 18:00, TVN

Odd - Vålerenga, lørdag 18:00, TVN

Sandefjord - Haugesund, søndag 18:00, D+/ES+

Strømsgodset - Bodø/Glimt, lørdag 16:00, ESN

Tromsø - Mjøndalen, søndag 18:00, D+/ES+

Viking - Kristiansund, søndag 18:00, D+/ES+



Runde 3, onsdag/torsdag 14./15. april

Bodø/Glimt - Molde, onsdag 18:00, D+/ES+

Haugesund - Strømsgodset, onsdag 18:00, D+/ES+

Kristiansund - Sandefjord, onsdag 18:00, D+/ES+

Mjøndalen - Lillestrøm, onsdag 18:00, D+/ES+

Rosenborg - Odd, torsdag 18:00, ESN

Sarpsborg 08 - Brann, onsdag 18:00, D+/ES+

Stabæk - Tromsø onsdag 18:00, MAX

Vålerenga - Viking, onsdag 18:00, D+/ES+



Runde 4, lørdag/søndag 17./18. april

Bodø/Glimt - Rosenborg, søndag 20:00, ESN

Brann - Mjøndalen, søndag 18:00, D+/ES+

Lillestrøm - Tromsø, lørdag 16:00, ESN

Molde - Haugesund, søndag 18:00, TVN

Odd - Kristiansund, søndag 18:00, D+/ES+

Sandefjord - Sarpsborg 08, søndag 18:00, D+/ES+

Strømsgodset - Vålerenga, lørdag 18:00, TVN

Viking - Stabæk, søndag 18:00, D+/ES+



Runde 5, lørdag/søndag 24./25. april

Haugesund - Odd, søndag 18:00, D+/ES+

Kristiansund - Strømsgodset, søndag 18:00, D+/ES+

Mjøndalen - Viking, søndag 18:00, D+/ES+

Rosenborg - Molde, søndag 20:00, ESN

Sarpsborg 08 - Lillestrøm, lørdag 16:00, ESN

Stabæk - Brann, lørdag 18:00, TVN

Tromsø - Sandefjord, søndag 18:00, D+/ES+

Vålerenga - Bodø/Glimt, søndag 18:00, TVN

Runde 6, lørdag/søndag 1./2. mai

Bodø/Glimt - Haugesund, søndag 18:00, D+/ES+

Brann - Kristiansund, søndag 20:00, ESN

Molde - Stabæk, søndag 18:00, D+/ES+

Odd - Sarpsborg 08, søndag 18:00, D+/ES+

Rosenborg - Vålerenga, lørdag 18:00, TVN

Sandefjord - Lillestrøm, søndag 18:00, D+/ES+

Strømsgodset - Mjøndalen, lørdag 16:00, ESN

Viking - Tromsø, søndag 18:00, MAX

Runde 7, lørdag/søndag 8./9. mai

Haugesund - Rosenborg, lørdag 18:00, TVN

Lillestrøm - Strømsgodset, søndag 18:00, MAX

Mjøndalen - Bodø/Glimt, lørdag 16:00, ESN

Molde - Brann, søndag 20:00, ESN

Sandefjord - Viking, søndag 18:00, D+/ES+

Sarpsborg 08 - Vålerenga, søndag 18:00, D+/ES+

Stabæk - Kristiansund, søndag 18:00, D+/ES+

Tromsø - Odd, søndag 18:00, D+/ES+

Runde 8, søndag 16. mai

Bodø/Glimt - Tromsø, søndag 18:00, D+/ES+

Brann - Haugesund, søndag 18:00, TVN

Kristiansund - Molde, søndag 18:00, D+/ES+

Odd - Sandefjord, søndag 18:00, D+/ES+

Rosenborg - Mjøndalen, søndag 18:00, D+/ES+

Strømsgodset - Sarpsborg 08, søndag 18:00, D+/ES+

Viking - Lillestrøm, søndag 18:00, ESN

Vålerenga - Stabæk, søndag 20:00, ESN

Runde 9, mandag 24. mai

Haugesund - Vålerenga, mandag 18:00, TVN

Lillestrøm - Rosenborg, mandag 20:00, ESN

Mjøndalen - Odd, mandag 18:00, D+/ES+

Molde - Viking, mandag 18:00, D+/ES+

Sandefjord - Brann, mandag 18:00, D+/ES+

Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt, mandag 18:00, D+/ES+

Stabæk - Strømsgodset, mandag 15:00, ESN

Tromsø - Kristiansund, mandag 18:00, D+/ES+



Runde 10, lørdag/søndag 29./30. mai

Bodø/Glimt - Sandefjord, søndag 18:00, D+/ES+

Brann - Tromsø, lørdag 18:00, TVN

Haugesund - Stabæk, søndag 18:00, D+/ES+

Kristiansund - Mjøndalen, søndag 18:00, D+/ES+

Odd - Viking, lørdag 16:00, ESN

Rosenborg - Sarpsborg 08, søndag 18:00, D+/ES+

Strømsgodset - Molde, søndag 18:00, TVN

Vålerenga - Lillestrøm, søndag 20:00, ESN

Runde 11, søndag 20. juni

Kristiansund - Bodø/Glimt, søndag 18:00, D+/ES+

Lillestrøm - Odd, søndag 18:00, D+/ES+

Mjøndalen - Molde, søndag 18:00, D+/ES+

Sandefjord - Strømsgodset, søndag 18:00, D+/ES+

Sarpsborg 08 - Haugesund, søndag 18:00, D+/ES+

Stabæk - Rosenborg, søndag 18:00, D+/ES+

Tromsø - Vålerenga, søndag 18:00, D+/ES+

Viking - Brann, søndag 18:00, D+/ES+



Runde 12, torsdag/fredag 24./25. juni

Bodø/Glimt - Stabæk, torsdag 18:00, D+/ES+

Brann - Odd, torsdag 18:00, D+/ES+

Haugesund - Kristiansund, torsdag 18:00, D+/ES+

Molde - Lillestrøm, torsdag 18:00, D+/ES+

Rosenborg - Viking, torsdag 18:00, D+/ES+

Sarpsborg 08 - Mjøndalen, torsdag 18:00, D+/ES+

Strømsgodset - Tromsø, torsdag 18:00, D+/ES+

Vålerenga - Sandefjord, torsdag 18:00, D+/ES+

Runde 13, onsdag/torsdag 30. juni/1.juli

Kristiansund - Vålerenga, onsdag 18:00, D+/ES+

Lillestrøm - Brann, onsdag 18:00, D+/ES+

Mjøndalen - Haugesund, onsdag 18:00, D+/ES+

Odd - Bodø/Glimt, onsdag 18:00, D+/ES+

Sandefjord - Rosenborg, onsdag 18:00, D+/ES+

Stabæk - Sarpsborg 08, onsdag 18:00, D+/ES+

Tromsø - Molde, onsdag 18:00, D+/ES+

Viking - Strømsgodset, onsdag 18:00, D+/ES+

Runde 14, lørdag/søndag/mandag, 3.-5. juli

Bodø/Glimt - Lillestrøm, søndag 18:00, D+/ES+

Haugesund - Viking, søndag 18:00, D+/ES+

Molde - Odd, søndag 18:00, D+/ES+

Rosenborg - Kristiansund, søndag 18:00, D+/ES+

Sarpsborg 08 - Tromsø, søndag 18:00, D+/ES+

Stabæk - Sandefjord, søndag 18:00, D+/ES+

Strømsgodset - Brann, søndag 18:00, D+/ES+

Vålerenga - Mjøndalen, søndag 18:00, D+/ES+

Runde 15, lørdag 10. juli

Brann - Vålerenga, lørdag 18:00, D+/ES+

Kristiansund - Sarpsborg 08, lørdag 18:00, D+/ES+

Lillestrøm - Haugesund, lørdag 18:00, D+/ES+

Mjøndalen - Stabæk, lørdag 18:00, D+/ES+

Odd - Strømsgodset, lørdag 18:00, D+/ES+

Sandefjord - Molde, lørdag 18:00, D+/ES+

Tromsø - Rosenborg, lørdag 18:00, D+/ES+

Viking - Bodø/Glimt, lørdag 18:00, D+/ES+

Runde 16, lørdag/søndag 17./18. juli

Bodø/Glimt - Kristiansund, søndag 18:00, D+/ES+

Haugesund - Brann, søndag 18:00, D+/ES+

Molde - Mjøndalen, søndag 18:00, D+/ES+

Rosenborg - Lillestrøm, søndag 18:00, D+/ES+

Sarpsborg 08 - Odd, søndag 18:00, D+/ES+

Stabæk - Viking, søndag 18:00, D+/ES+

Strømsgodset - Sandefjord, søndag 18:00, D+/ES+

Vålerenga - Tromsø, søndag 18:00, D+/ES+

Runde 17, lørdag/søndag 31. juli/1. august

Brann - Stabæk, søndag 17:00, D+/ES+

Kristiansund - Haugesund, søndag 17:00, D+/ES+

Lillestrøm - Vålerenga, søndag 17:00, D+/ES+

Mjøndalen - Sarpsborg 08, søndag 17:00, D+/ES+

Odd - Rosenborg, søndag 17:00, D+/ES+

Sandefjord - Bodø/Glimt, søndag 17:00, D+/ES+

Tromsø - Strømsgodset, søndag 17:00, D+/ES+

Viking - Molde, søndag 17:00, D+/ES+

Runde 18, lørdag/søndag 7./8. august

Bodø/Glimt - Mjøndalen, søndag 18:00, D+/ES+

Molde - Tromsø, søndag 18:00, D+/ES+

Rosenborg - Brann, søndag 18:00, D+/ES+

Sarpsborg 08 - Sandefjord, søndag 18:00, D+/ES+

Stabæk - Haugesund, søndag 18:00, D+/ES+

Strømsgodset - Lillestrøm, søndag 18:00, D+/ES+

Viking - Odd, søndag 18:00, D+/ES+

Vålerenga - Kristiansund, søndag 18:00, D+/ES+

Runde 19, lørdag/søndag 14./15. august

Brann - Strømsgodset, søndag 18:00, D+/ES+

Haugesund - Bodø/Glimt, søndag 18:00, D+/ES+

Kristiansund - Rosenborg, søndag 18:00, D+/ES+

Lillestrøm - Sarpsborg 08, søndag 18:00, D+/ES+

Mjøndalen - Vålerenga, søndag 18:00, D+/ES+

Odd - Molde, søndag 18:00, D+/ES+

Sandefjord - Stabæk, søndag 18:00, D+/ES+

Tromsø - Viking, søndag 18:00, D+/ES+

Runde 20, lørdag/søndag 21./22. august

Molde - Sandefjord, søndag 18:00, D+/ES+

Rosenborg - Haugesund, søndag 18:00, D+/ES+

Sarpsborg 08 - Kristiansund, søndag 18:00, D+/ES+

Stabæk - Bodø/Glimt, søndag 18:00, D+/ES+

Strømsgodset - Odd, søndag 18:00, D+/ES+

Tromsø - Lillestrøm, søndag 18:00, D+/ES+

Viking - Mjøndalen, søndag 18:00, D+/ES+

Vålerenga - Brann, søndag 18:00, D+/ES+

Runde 21, lørdag/søndag 11./12. september

Bodø/Glimt - Strømsgodset, søndag 18:00, D+/ES+

Brann - Molde, søndag 18:00, D+/ES+

Haugesund - Sarpsborg 08, søndag 18:00, D+/ES+

Kristiansund - Stabæk, søndag 18:00, D+/ES+

Lillestrøm - Viking, søndag 18:00, D+/ES+

Mjøndalen - Rosenborg, søndag 18:00, D+/ES+

Odd - Tromsø, søndag 18:00, D+/ES+

Sandefjord - Vålerenga, søndag 18:00, D+/ES+

Runde 22, lørdag/søndag 18./19. september

Mjøndalen - Strømsgodset, søndag 18:00, D+/ES+

Molde - Kristiansund, søndag 18:00, D+/ES+

Odd - Lillestrøm, søndag 18:00, D+/ES+

Rosenborg - Bodø/Glimt, søndag 18:00, D+/ES+

Sarpsborg 08 - Stabæk, søndag 18:00, D+/ES+

Tromsø - Brann, søndag 18:00, D+/ES+

Viking - Sandefjord, søndag 18:00, D+/ES+

Vålerenga - Haugesund, søndag 18:00, D+/ES+

Runde 23, lørdag/søndag 25./26. september

Bodø/Glimt - Sarpsborg 08, søndag 18:00, D+/ES+

Brann - Viking, søndag 18:00, D+/ES+

Haugesund - Mjøndalen, søndag 18:00, D+/ES+

Kristiansund - Odd, søndag 18:00, D+/ES+

Lillestrøm - Molde, søndag 18:00, D+/ES+

Sandefjord - Tromsø, søndag 18:00, D+/ES+

Stabæk - Vålerenga, søndag 18:00, D+/ES+

Strømsgodset - Rosenborg, søndag 18:00, D+/ES+

Runde 24, lørdag/søndag 2./3. oktober

Lillestrøm - Sandefjord, søndag 18:00, D+/ES+

Mjøndalen - Kristiansund, søndag 18:00, D+/ES+

Molde - Strømsgodset, søndag 18:00, D+/ES+

Odd - Brann, søndag 18:00, D+/ES+

Rosenborg - Stabæk, søndag 18:00, D+/ES+

Tromsø - Bodø/Glimt, søndag 18:00, D+/ES+

Viking - Haugesund, søndag 18:00, D+/ES+

Vålerenga - Sarpsborg 08, søndag 18:00, D+/ES+

Runde 25, fredag/lørdag, 16. oktober

Bodø/Glimt - Vålerenga, lørdag 17:00, D+/ES+

Brann - Lillestrøm, lørdag 17:00, D+/ES+

Haugesund - Molde, lørdag 17:00, D+/ES+

Kristiansund - Tromsø, lørdag 17:00, D+/ES+

Sandefjord - Odd, lørdag 17:00, D+/ES+

Sarpsborg 08 - Rosenborg, lørdag 17:00, D+/ES+

Stabæk - Mjøndalen, lørdag 17:00, D+/ES+

Strømsgodset - Viking, lørdag 17:00, D+/ES+

Runde 26, lørdag/søndag 23./24. oktober

Brann - Sandefjord, søndag 17:00, D+/ES+

Lillestrøm - Mjøndalen, søndag 17:00, D+/ES+

Molde - Bodø/Glimt, søndag 17:00, D+/ES+

Odd - Stabæk, søndag 17:00, D+/ES+

Strømsgodset - Kristiansund, søndag 17:00, D+/ES+

Tromsø - Haugesund, søndag 17:00, D+/ES+

Viking - Sarpsborg 08, søndag 17:00, D+/ES+

Vålerenga - Rosenborg, søndag 17:00, D+/ES+

Runde 27, fredag/lørdag, 29./30. oktober

Bodø/Glimt - Viking, lørdag 17:00, D+/ES+

Haugesund - Lillestrøm, lørdag 17:00, D+/ES+

Kristiansund - Brann, lørdag 17:00, D+/ES+

Mjøndalen - Tromsø, lørdag 17:00, D+/ES+

Rosenborg - Sandefjord, lørdag 17:00, D+/ES+

Sarpsborg 08 - Strømsgodset, lørdag 17:00, D+/ES+

Stabæk - Molde, lørdag 17:00, D+/ES+

Vålerenga - Odd, lørdag 17:00, D+/ES+

Runde 28, lørdag/søndag 6./7. november

Brann - Bodø/Glimt, søndag 17:00, D+/ES+

Lillestrøm - Kristiansund, søndag 17:00, D+/ES+

Molde - Rosenborg, søndag 17:00, D+/ES+

Odd - Haugesund, søndag 17:00, D+/ES+

Sandefjord - Mjøndalen, søndag 17:00, D+/ES+

Strømsgodset - Stabæk, søndag 17:00, D+/ES+

Tromsø - Sarpsborg 08, søndag 17:00, D+/ES+

Viking - Vålerenga, søndag 17:00, D+/ES+

Runde 29, lørdag 20. november

Bodø/Glimt - Odd, lørdag 17:00, D+/ES+

Haugesund - Sandefjord, lørdag 17:00, D+/ES+

Kristiansund - Viking, lørdag 17:00, D+/ES+

Mjøndalen - Brann, lørdag 17:00, D+/ES+

Rosenborg - Tromsø, lørdag 17:00, D+/ES+

Sarpsborg 08 - Molde, lørdag 17:00, D+/ES+

Stabæk - Lillestrøm, lørdag 17:00, D+/ES+

Vålerenga - Strømsgodset, lørdag 17:00, D+/ES+

Runde 30, søndag 28. november

Brann - Sarpsborg 08, søndag 17:00, D+/ES+

Lillestrøm - Bodø/Glimt, søndag 17:00, D+/ES+

Molde - Vålerenga, søndag 17:00, D+/ES+

Odd - Mjøndalen, søndag 17:00, D+/ES+

Sandefjord - Kristiansund, søndag 17:00, D+/ES+

Strømsgodset - Haugesund, søndag 17:00, D+/ES+

Tromsø - Stabæk, søndag 17:00, D+/ES+

Viking - Rosenborg, søndag 17:00, D+/ES+