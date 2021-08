Eksperter: Tokyos innbyggere må betale OL-underskudd i mange år

OL ble holdt uten tilskuere på nesten samtlige arenaer, noe som betød at mesteparten av de anslåtte billettinntektene på 820 millioner dollar falt bort, skriver avisen Japan Times.

Totalkostnaden for OL har vært estimert til omkring 150 milliarder kroner, men flere har anslått at kostnaden kan være omkring 50 prosent høyere. Av totalen skulle organisasjonskomiteen og Tokyo by dekke omkring 80 prosent, mens sentrale myndigheter skulle stå for resten.

– Japanere er kjent som tilhengere av OL, men dette kan bli husket som lekene der japanere begynte å mislike OL, delvis på grunn av kostnadene, sier professor Naofumi Masumoto ved Musashino universitet, ifølge Japan Times.

– Det er allerede bestemt i en kontrakt at vertsbyen finansierer underskuddet, så i utgangspunktet ventes det at innbyggerne i Tokyo må betale tilbake dette tilbake i form av skatt i mange år, sier han.

Myndighetene i Tokyo er de eneste blant de 47 prefekturene i landet som ikke får økonomisk støtte fra staten.

En annen professor, Yuji Nakamura ved Utsunomiya universitet, mener at Tokyo kan argumentere for at det ikke er rettferdig at byen må bære alle de ekstra kostnadene siden det var staten som erklærte unntakstilstanden som utelukket tilskuere under lekene.

Nakamura påpeker også at IOC (Den internasjonale olympiske komité), som stort sett får sine inntekter fra TV-kringkasting og ikke er direkte påvirket av billettsalg, «muligens kan hjelpe til med å dekke deler av tapet».

