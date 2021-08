Tårevåt pappa Gjert: – Det er det drøyeste

Trenerpappaen måtte ha noen minutter for seg selv etter at seieren var et faktum. TV-bildene viste Gjert Ingebrigtsen tørke tårer med et håndkle i et hjørne på arenaen i den japanske hovedstaden.

– Det er det drøyeste, utbrøt han i møtet med norske medier etter like etter.

– Europeisk rekord. Familierekord. Sandnes IL-rekord. Norsk rekord. Olympisk rekord. 20 år gammel, fortsatte han.

55-åringen er ikke kjent for å slite med å finne ordene. Det gjorde han lørdag.

– Dette var vanskelig å fordøye. Jeg må ikke begynne å grine igjen nå. Jeg får holde kjeft, sa Gjert.

Klar beskjed

Da han ble bedt om å sette ord på sønnens prestasjon, ble det igjen vrient.

– Jeg må se det på TV. Jeg klarer det ikke. Jeg går her fram og tilbake som en tulling, sa trenerpappaen og understreket videre at han vet hva gullet betyr for hele teamet.

I forkant av lørdagens finale hadde han én klar beskjed til sønnen.

– Dette bestemmer du. Hvis du vil vinne, vinner du. Det er ingen som kan stoppe deg hvis du vil, sa Gjert om samtalen de to hadde.

Mur

Deretter røpet han at kommunikasjonen har vært ekstra sparsom under Japan-oppholdet.

– Jakob har vært i en egen boble siden vi kom til Tokyo. Den har vært nesten ugjennomtrengelig. Hver gang jeg har prøvd å si noe, har jeg sett at det har vært en gang for mye, forklarte Gjert.

Han gledet seg til å møte gullvinneren.

– Nå skal jeg bare klemme ham. Jeg skal ikke si så mye, sa Gjert.

