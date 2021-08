Ingebrigtsen knuste konkurrentene og tok gull på 1500-meteren: – Kjente jeg kom til å vinne

Vinnertiden ble 3.28,32. Det var både personlig rekord og olympisk rekord.

Ordene han skrek inn i kameraet før han fikk lett opp et norsk flagg var så sanne, så sanne: Dette så lett ut.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Jeg visste at det jeg gjorde her kom til å endre resten av livet mitt. Det ble full klaff, sa OL-mesteren til Discovery tett etter seieren.

Yngstemann av løperbrødrene Ingebrigtsen tok teten fra start og satte høy fart i lørdagens finale. Etter hvert kom kenyanske Timothy Cheruiyot fram og overtok teten. Farten var formidabel.

Ut på oppløpet la imidlertid det norske håpet erkerivalen trygt bak seg. Den regjerende verdensmesteren hadde ingenting å stille opp med. I det 13. forsøket satt den. Cheruiyot hadde slått trollmannen fra Sandnes i samtlige tolv dueller mellom de to tidligere.

– Da vi kom ut på oppløpet kjente jeg at jeg kom til å vinne, sa gullvinneren.

Cheruiyot var fornøyd med sølvet til tross for at han for første gang endte bak nordmannen.

– Jeg er veldig stolt over å få medalje. Det er første gang Jakob slår meg. Jeg forventet et tøft løp. Alle har sin dag, i dag var det Jakobs dag, sa Cheruiyot til Discovery.

En knapp halvtime senere sto han øverst på pallen og fikk høre «Ja, vi elsker» under medaljeseremonien.

[ «Jakob og drømmene» ]

Kvitt

Ingebrigtsen var kvitt mange konkurrenter før finalen, både etter skader og fordi de ikke tok seg videre fra kvalifisering og semifinale. Verken sølvvinner Taoufik Makhloufi (skadd før mesterskapet) eller bronsevinner Marcin Lewandowski (skadd i semifinalen) fra VM i Doha var med.

– Jeg var så realistisk da jeg kom inn i mesterskapet her, at jeg måtte si meg fornøyd med sølv. Da finalen nærmet seg føltes det stadig mer meningsløst med den sølvmedaljen, sa Ingebrigtsen.

Til finalen hadde i tillegg bare to afrikanere klart å kvalifisere seg. Det var kenyanerne Timothy Cheruiyot og Abel Kipsang.

Cheruiyot ble verdensmester i Doha, der Jakob Ingebrigtsen ble nummer fire.

Seieren i Tokyo-OL lå litt i lufta. Jakob Ingebrigtsen har virket glad og leken over å være på plass på stadion han har hatt i tankene siden han var en liten gutt.

Allerede i 2012 som 11-åring sa han i intervju med norsk TV at han skulle vinne i OL i Tokyo.

[ Optimistisk Gjert er lei av «grilldressmafiaen» ]

Rutine

Til tross for sine unge alder har Jakob Ingebrigtsen vært med lenge. Han har alltid vært en barnestjerne som har fulgt i føttene til storebrødrene Henrik og Filip, og alle er de trent av pappaen Gjert Ingebrigtsen.

Allerede som 16-åring debuterte Jakob Ingebrigtsen i VM i London. Da var han kun 16 år og røk ut i kvalifiseringen på 3000 meter hinder etter å ha snublet i det siste hinderet.

Siden har han ikke snublet mye, og han er fortsatt bare i starten av karrieren. Her kommer et garantert mer.

Det norske håpet tok seg enkelt videre fra både kvalifisering og semifinale. I kvalifiseringen løp han anonymt, uanfektet og kontrollert inn til 3.36,49. I semifinalen var han mer aktiv, da 3.32,13 holdt til 2.-plass i heatet.

[ Jakob Ingebrigtsen fulgte opp sandvolleyguttas OL-gull – dette er lørdagens OL-program videre ]

Menn, 1500 m:

Gull: Jakob Ingebrigtsen, Norge 3.28,32,

sølv: Timothy Cheruiyot, Kenya 3.29,01,

bronse: Josh Kerr, Storbritannia 3.29,05,

4) Abel Kipsang, Kenya 3.29,56, 5) Adel Mechaal, Spania 3.30,77, 6) Cole Hocker, USA 3.31,40, 7) Stewart McSweyn, Australia 3.31,91, 8) Michal Rozmys, Polen 3.32,67, 9) Jake Heyward, Storbritannia 3.34,43, 10) Jake Wightman, Storbritannia 3.35,09, 11) Oliver Hoare, Australia 3.35,79, 12) Charles Grethen, Luxembourg 3.36,80, 13) Ignacio Fontes, Spania 3.38,56.

44 utøvere fikk plassering.