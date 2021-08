Raja om sandvolleyballgullet: – Vanvittig stort

– Dette er et av de største øyeblikkene jeg har opplevd som norsk idrettsminister. Norge er et bitte lite land i verden, og sandvolleyball er en svær idrett i verdenssammenheng. Det er så mange andre som kunne gjort dette, så kommer Anders og Christian, sa han til NTB.

– Ferdighetene deres er jo helt der oppe, men her talte psyken også veldig godt med. Dette er en av de største idrettsprestasjonene og kommer til å stå igjen etter Tokyo.

Han skrøt av de to guttene som vant gull i sanden.

– Dette er de roligste, romsligste, snilleste guttene jeg har truffet. De er ikke høye på seg selv i det hele tatt. Det er hverdagsgutter som er bare snille i gata, og så kommer de her og bare smasher ball etter ball etter ball. De er store forbilder for alle barn og unge som vokser opp i dag, sa han.

– Jeg hadde lyst til å begynne å synge allerede to poeng før det var avgjort, for dette så vi. Vi så på en måte forskjellen.

Idrettspresident Berit Kjøll jublet på tribunen og felte også gledestårer.

– Dette er bare så utrolig storveies. Jeg blir helt satt ut, tårene mine spretter, sa Kjøll til norske medier.

– Vi er lykkelige på vegne av disse to flotte gutta og alle i hele volleyballforbundet, trenere, folket. Det er oppsiktsvekkende at vi hevder oss som vi gjør i sommeridrett. Jeg får mange kommentarer fra internasjonale venner som spør «hva er det som skjer hos dere?».

Hun er veldig imponert av duoen som vant gull.

– Du skal ha nerver, du skal ha psyke, du skal ha ferdigheter. Det de har gjort betyr utrolig mye for sporten. For hele volleyballmiljøet, men også generelt for sommeridrettene våre, sa hun.

– Jeg har kulturministeren på besøk, og han er jo i femte hele tiden, så det norske flagget er blitt slitt ut disse to dagene.