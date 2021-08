Norsk sandvolleyfest i Tokyo: Mol og Sørum klart best i OL-finalen

Vjatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanovskij ble slått i finalen. Settsifrene ble 21-17, 21-18 mot de regjerende verdensmesterne i Shiokaze Park. Den norske dueoen kastet seg om halsen på hverandre i sanden i Tokyo.

Det norske flagget ble kastet til dem, og Olympiatoppens Marit Breivik var raskt framme med klem til begge de norske gutta.

Dermed har Norge fått sitt første OL-gull i sandvolleyball noensinne. Det er den 14. idretten med gull for Norge i sommersammenheng og det 58. gullet totalt.

Den norske duoen spilte godt mot 207 centimeter høye Stojanovski og hans gode server. Spesielt Mol var i sitt livs form.

– Det er det villeste jeg har sett. Han er ustoppelig, sa sandvolleyballekspert og tidligere toppspiller Vegard Høidalen om Mol på NRK Radio.

Høidalen deltok i OL i 2000 og 2004.

En halvtime før finalen kom det varslede regnet. Det var kraftig nedbør, men like før start roet det seg, og kampen startet med oppholdsvær.

God kontroll

Nordmennene fikk en tøff start med 1-5 etter mye godt russisk spill. Mol fikk de fleste russiske servene til å begynne med. Krasilnikov fikk et overtråkk idet Mol var oppe for å blokke inn 7-8. En medisinsk timeout ble tatt, og russeren var tilbake på banen. Norge tok fem strake poeng og snudde til 10-8.

Fantastisk forsvar sørget for 15-11, og derfra og ut kontrollerte nordmennene inn 21-17 i første sett.

Det andre settet var jevnt lenge. Russerne fikk jubel og applaus fra russiske journalister på pressetribunen, men hadde en stor norsk delegasjon med blant andre kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll på tribunen.

Etter at de norske ledet med to poeng utlignet russerne til 12-12. Derfra og ut giret Mol og Sørum om og vant de fire neste poengene. Den luken klarte russerne aldri å ta igjen, og det første sandvolleyballgullet til Norge i OL var et faktum.

Etter førstesettet fikk de norske gutta isposer rundt nakken for å få i gang en lett nedkjøling.

Russerne hadde et lite «høydeforsprang» med spillere på 194 centimeter og 207 mot Norges 192 og 201.

Kampen var over etter 41 minutters spill. Gullet var Norges tredje i OL så langt og fulgte opp Karsten Warholm (400 meter hekk) og Kristian Blummenfelt (triathlon). Totalt er den norske medaljefangsten oppe i seks. Det er blitt to sølv og en bronse i tillegg til tre titler.

Veien til finalen

Etter tre år helt oppe i verdenstoppen ble det noen tøffe resultater for Mol og Sørum i 2021, og første kamp i OL viste ikke spill som tilsa en finaleplass. Det ble 2-1-seier mot Australia før Spania ble beseiret 2-0. Så ventet russerne Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov, som vant i strake sett.

I sluttspillet har ikke nordmennene tapt et eneste sett på sin vei til finalen. Nederland, ROC (revansj mot Semenov/Lesjukov) og Latvia ble slått på løpende bånd.

Krasilnikov og Stojanovskij for ROC (Russlands olympiske komité) har hatt en lignende vei med tre seirer i strake sett, blant annet den sterke 2-0-seieren mot den qatarske duoen Cherif Younousse/Ahmed Tijan i semifinalen. Mot Latvia i bronsekampen ble det seier til Qatar.

