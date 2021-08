Haukenes brøt i kappgang – fikk smerter i korsrygg og hamstring

Håvard Haukenes måtte gi seg etter at han fikk det svært tungt med rundt en og en halv mil igjen av OL-konkurransen.

Til tross for at løpet foregikk i Sapporo nord i Japan, i håp om at temperaturene ikke skulle være så høye som i Tokyo, var det 28 grader og høy luftfuktighet som ventet kappgjengerne under løpet.

– Jeg har ikke hatt nok kontinuitet med trening i ny teknikk, og jeg trenger tid før jeg får orden på korsryggen og hamstringen, men jeg jakter videre mot OL i Paris, sa Haukenes til norske medier etter det som ble en skuffende forestilling for hans del.

Han sier at han ikke var perget av varmen i det hele tatt. Det var ikke det som tok knekken på ham.

– Jeg åpnet i nærmere treningsfart i et tempo som nærmest var rolig langkjøring. Både bein og kropp fungerte ekstremt bra med en puls rundt 140-150. Alt fungerte utmerket fram til rundt 31 kilometer. Da fikk jeg smerter i korsryggen, og jeg fikk problem med hamstringen i begge bein, sa 31-åringen.

Pust i bakken

Han har ikke fått det til i de siste mesterskapene. I VM i Doa for to år siden ble han disket.

– Jeg tok en pust i bakken, men smertene ble for intense. Jeg var muskulært ødelagt. Hvis jeg skal ta med noe positiv ut av dette løpet, så var det at teknikken fungerte utmerket til jeg startet å småhalte.

Haukenes sier det er trist at han ikke fikk til det som kan ha vært hans siste femmil.

I OL i Paris blir distansene høyst trolig 20 og 35 kilometer i kappgang.

– Jeg gir meg ikke. Det var ikke ikke varmen som var problemet. Jeg var så godt forberedt på den som jeg kunne være, og både drikke- og isplan fungerte som det skulle. Men jeg har ikke fått fått trent nok med den nye teknikken. Det kan ta ett, to eller tre år før det sitter slik at jeg ikke pådrar meg muskulære problemer, sa bergenseren.

Polsk seier

Etter 30 kilometer hadde polske Dawid Tomala rykket fra og skaffet seg en god ledelse. Det var da 50 sekunder ned til Haukenes og resten av gruppen bak. Tomala holdt luken hele veien inn og kunne til slutt juble for gull.

Med én runde igjen så det ut til at det var spanske Marc Tur og tyske Jonathan Hilbert som skulle sikre sølv og bronse. Hilbert stakk imidlertid fra etter at Tur stivnet, og han tok sølvet. Canadiske Evan Dunfee kom fra dypet, hentet inn Tur og sikret med det bronsen. Dunfee fikk bronse i VM i 2019 på samme distanse.

Verdensrekordholderen på distansen, franske Yohann Diniz, slet i store deler av løpet, og etter 25 kilometer kastet han inn håndkleet.

Etter hvert ble det et ganske så stort mannefall i løpet.

Haukenes fikk 7.-plass på samme distanse i OL i Rio for fem år siden.

Årets OL er det siste med 50 kilometer kappgang. Øvelsen skal erstattes til OL i Paris der det også skal komme inn en tilsvarende øvelse for kvinner. 50 kilometer kappgang er den eneste øvelsen i OL der det ikke er en øvelse på kvinnesiden også.





