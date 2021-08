Eivind Henriksen fikk OL-sølvet: – Uvirkelig

– Jeg har ikke sovet ett sekund, sa Henriksen til Discovery etter medaljeseremonien.

Henriksen vartet opp med hele tre norske rekorder i selve finalen og tok sølvet med det lengste kastet som målte til 81,58.

– Det er uvirkelig, fortsatte Henriksen.

Nordmannen slo til med norsk rekord allerede i forsøkene, men det stoppet altså ikke der. Henriksen var klar på at det har vært mye følelser etter at han sikret sølvet.

– Det har ikke helt gått opp for meg ennå. Jeg hadde veldig troen på at jeg kunne gå over 80 i går, men 81 og en halv var over all forventning.

[ Sølvvinner Henriksen ble inspirert av Warholm-gullet – slengte stol i veggen på rommet ]