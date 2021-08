Sølvvinner Henriksen ble inspirert av Warholm-gullet – slengte stol i veggen på rommet

Warholm postet på Instagram etter sølvet at det var et av de mest fortjente noen gang.

Beundringen gikk begge veier.

– Det gikk hett for seg på rommet. Det gikk en stol i veggen. Vi har noen fine stoler i OL-ringenes farger, så veggen er litt grønn nå. Både stolen og gipsveggen overlevde, kunne sølvgutten fra Bjørndal i Oslo fortelle den skrivende pressen.

Sølvet til bamsen fra hovedstaden var den mest overraskende medaljen til Norge til nå i mesterskapet. Det blir den også når alt er over.

Mange vil kalle dette sølvet for sliternes medalje.

– Det har vært mange år med skader, men også mange gode år med trening de siste årene. Det var helt fantastisk å få det til.

Henriksen sier at det kjentes veldig bra ut på oppvarmingen. Det var litt vanskelig å se 80-metersstreken for ham, men han tippet at begge oppvarmingskastene var rundt 78 meter og at det skjedde helt rolig og kontrollert.

– Jeg gjorde akkurat det samme i første omgang, og da ble det 79 meter. Da kjente jeg at jeg kunne gjøre 80 meter, men jeg hadde aldri i verden trodd at jeg skulle gjøre 81,5 meter. Det var sinnssykt digg å kaste i dag. Alt gikk av seg selv.

– Hvordan er det mulig å øke den personlige rekorden med 2,74 meter i løpet den samme konkurransen?

– Jeg har hatt en veldig bra treningsvinter og startet sesongen med 77, 30 og 77,30 på ganske dårlige kast. Jeg kjente at jeg hadde mye mer inne. Jeg hadde kast på 78 meter utenfor sektor, og for første gang i mitt liv hadde jeg bedre pers på trening enn i konkurranse. Jeg kjente at jeg var i veldig god form, og antakelig ble jeg litt anspent da jeg kom til konkurransene.

[ «Når støvet har lagt seg og tårene tørket står Henriksen igjen i sleggeringen ved Sognsvann. Nå som OL-medaljør» ]

Nøkkelen

Henriksen ble tvunget til å ta en pause etter den andre vaksinedosen mot koronaviruset. Paradoksalt nok kan det ha bidratt til OL-sølvet.

– Jeg slet etter andre vaksinedose. Da måtte jeg ta en uke fri og var egentlig ganske urolig med tanke på OL. Men det løsnet etter den uken med fri. Den uken var nok nøkkelen. Jeg pushet nok litt hardt i en periode der kroppen var litt redusert, og det gjorde at jeg mistet mye energi.

Eivind Henriksen er langt ifra bare sleggekaster. Det gjør sølvet enda mer imponerende.

– Jeg jobber 60 prosent ved siden ved Møller logistikk, pluss at jeg har en trenerjobb på Wang i løpet av uka. Jeg trives med det. Jeg kunne kanskje hatt en jobb som var snillere med kroppen enn å traske rundt med vernesko. Men jeg trives godt med gutta på jobben og koser meg der.

– Hva jobber du med?

– Jeg jobber på Bækkelagskaia. Der flytter jeg på biler.

[ Henriksen tok OL-sølv i slegge etter tre norske rekorder i finalen: – Utrolig deilig ]

Mange skader

Henriksen kom på 6.-plass i VM i Doha i Qatar for to år siden, men det har ikke alltid gått på skinner for ham.

– Jeg var bra i 2012 med 13.-plass i OL i London som 22-åring. Jeg hadde en bra treningsvinter i 2013, men fikk så et uhell på fotballtrening på Norges idrettshøgskole. Da smalt det igjen, og jeg måtte opereres for en korsbåndskade. Det ble seks tøffe år med mye vondt og mye fysisk vondt på trening. Men jeg har alltid fått kastet, og det har nok vært viktig.

Han har aldri vurdert å gi seg. Selv ikke da OL i Rio røk på grunn av trening.

I finalen var det mange tanker som streifet ham.

– Det surret mye rundt i hodet, til å tenke på medalje, til å tenke på 80 meter og til å tenke at jeg ikke skulle tenke på noe av det. Jeg skulle tenke teknikk. Om jeg gjorde det, kunne jeg kaste 80 meter og ta medalje. Og så begynte de samme tankene igjen.

Henriksens fysiske trener er Paul Solberg. Noen teknikktrener har han ikke. Det har han ikke hatt siden hans tidligere trener Einar Brynemo døde i 2018.

– Jeg skulle ønsket at han hadde kunne ha vært her og fått opplevd dette.

[ Henriksen tok sølv på ny norsk rekord – dette skjedde ellers under onsdagens OL-program ]

Pappaperm

Til gjengjeld kan han glede seg over at samboeren Lena og sønnen Emil Johan på ti måneder venter hjemme i Oslo når han kommer hjem.

– Lena har mye av æren for dette sølvet. Hun har stått opp hver natt mens jeg har ligget og snorket.

Henriksen skulle også ha ønsket at slegge ble vist mer på TV. Nå er ikke øvelsen med i Diamond League.

– Slegge er lite på TV. Det er en gang i året i mesterskap. Jeg håper de tar oss inn i varmen snart slik at vi kan være med i det store sirkuset. Jeg håper dette var en god søknad til å være med i Bislett Games, sier 31-åringen, som både er kaptein for Norge i europacupen og tillitsvalgt for landslagsutøverne.

Når han kommer hjem til Norge, skal han ha pappapermisjon fram til 23. august. Deretter skal han flytte på biler fram til det blir en velfortjent ferie på ham.

[ Warholm fikk Bolt-hilsen: – Det er dritkult ]