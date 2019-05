Dermed står kampen om å bli norsk idretts øverste leder mellom Tvedt, Sven Mollekleiv og Berit Kjøll når idrettsforbundet samler seg til ting på Lillehammer kommende helg.

I en pressemelding skriver president i svømmeforbundet Cato Bratbakk at de har respekt for jobben valgkomiteen i Norges Idrettsforbund har lagt ned, men at de er uenige i konklusjonen.

«Han (Tvedt) har etter vår mening vist seg som en inkluderende president som både lytter og utfordrer oss som idrettsorganisasjon, og han har et verdigrunnlag som vi mener er til det beste for norsk idrett», skriver Bratbakk i en pressemelding.

Svømmeforbundet mener Tvedt har stått oppreist som president for Norges Idrettsforbund (NIF) i en utfordrende periode, og sier han sammen med det sittende styret vært gjennom en mediestorm som norsk idrett aldri tidligere har opplevd.

«Det at NIF over lengre tid har brukt fellesskapets penger feilaktig er nå historie; nye retningslinjer er vedtatt og etablert i tingperioden. Det er noe vi alle er godt fornøyde med», står det i meldingen.

Der trekker de fram momskompensasjonen, midler til anlegg og grasrotandelen som saker som har vært positive under Tvedts ledelse.

NIFs valgkomité innstilte Sven Mollekleiv som ny idrettspresident, mens Berit Kjøll dukket opp som motkandidat etter å ha blitt fremmet av flere forbund, deriblant Norges Håndballforbund.

Onsdag kom også Tvedt med i kampen etter å ha blitt foreslått av Norges Svømmeforbund.

Fakta om idrettspresident-kandidatene

Dette er kandidatene i kampen om å bli idrettspresident:



Tom Tvedt



* Født: 31. januar 1968

* Fødested: Stavanger

* Idrett: Håndball

* Idrettslige prestasjoner: 25 landskamper

* Yrke: Tidligere politiker

* Karriere: Tidligere salgssjef, ordfører Randaberg 1999-2007, fylkesordfører Rogaland 2007–2011.

* Idrett: President Norges Idrettsforbund fra 2015. Medlem av idrettsstyret fra 2011.



Berit Kjøll



* Født: 30. november 1955 (63 år)

* Fødested: Oslo

* Idrett: Håndball

* Jobb: Direktør for Huawei Norge (siden 2011).

* Tidligere jobber: Administrerende direktør i Kilroy Travels, Tusenfryd, Flytoget og Steen & Strøm. Divisjonsdirektør i Telenor (2004-2008).

* Styreerfaring: DNB, SAS, Hurtigruten, Oslo universitetssykehus, Den Norske Turistforening, SJ Norge AS, Norges Rytterforbund.



Sven Mollekleiv:

* Født: 2. mars 1955 (64 år)

* Fødested: Bergen

* Idrett: Fotball

* Tidligere jobber: Informasjonssjef i Norges idrettsforbund fra 1984 til 1986

* Markedssjef i Norges Fotballforbund fra 1988 til 1991

* Fra 1991 til 2001 var Sven Mollekleiv generalsekretær i Norges Røde Kors

* I 2001 ble han frivillig president i Røde Kors, samtidig som han ble direktør for samfunnskontakt i DNV GL

* Styreleder i Vålerenga Fotball fra 2002 til 2006

* Utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 2015