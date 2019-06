Selemon Barega var klart best med 7.32,17. Ingebrigtsen avsluttet meget bra og løp råsterkt på slutten.

– Jeg var heldig med mye. Det passet meg bra at det gikk tregt i starten, sa nordmannen til NTB.

– Jeg haltet litt fra 1000 meter fra mål, men jeg følte meg lett likevel. Jeg klarer ikke å kjøre steget gjennom 100 prosent. Kroppen føles veldig bra.

Storebror Ingebrigtsen var vraket fra drømmemila, og han var i motsetning til sine yngre brødre Jakob og Filip satt til å løpe 3000 meteren under Diamond League-stevnet i Oslo.

Tidligere denne uka sa 28-åringen at han gikk for å slette norgesrekorden til Marius Bakken på 7.40,77 fra 2001. Da måtte han samtidig slå sin egen personlige rekord med rundt to sekunder. Ingebrigtsens bestenotering lød på 7.42,19.

28-åringen har trøblet med skader i sesongoppkjøringen, men har merket en bedring i kroppen i det siste. Han sikter på å komme på nivå med sine yngre brødre inn mot friidretts-VM i Doha i september/oktober.