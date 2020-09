Solskjær forsvarer spillerne sine, kritiserer forbundet

Manchester United har hatt en turbulent sommer, og i oppkjøringen til lørdagens sesongåpning hjemme mot Crystal Palace måtte Solskjær tåle en rekke kritiske spørsmål.

Blant annet det tamme overgangsvinduet, Harry Maguires voldsdom og Mason Greenwoods utenomsportslige episoder ble temaer på pressekonferansen på Uniteds treningsfelt i Carrington sørvest for Manchester.

18-åringen Greenwood ble kastet ut av Englands landslagstropp for brudd på covid-19-protokollen da han og Phil Foden ble avslørt med to islandske damer på hotellrommet sitt.

Noen dager senere var United-spissen avbildet i The Sun med en lystgasspipe.

– Selvfølgelig har jeg snakket med Mason. men det vi snakker om blir mellom oss. Gutten hadde en fantastisk sesong, og alle har jobbet veldig nøye når det kommer til matching og medietid, sa Solskjær før han rettet kritikk mot FA.

Kritisk

– Jeg prøvde mitt beste å gi ham (Greenwood) hvile gjennom sesongen. Og vi hadde understreket at han trengte hvile, både fysisk og mentalt. Og det første som skjer etter at han blir kalt inn til landslaget, er at han må stille på pressekonferanse, sa Solskjær om sin spissjuvel.

– Jeg har gjort alt jeg kan for å beskytte ham. Når han kommer inn til klubben igjen, vet jeg at han vil klare seg bra.

Flere fotballreportere, blant dem BBCs Simon Stone, poengterer at Solskjær minnet om Uniteds legendariske manager Alex Ferguson ved at han forsvarte spillerne og heller kritiserte forbundet.

– Tatt rett ut av Fergusons/Uniteds lærebok fra Solskjær der. Forsvarer spillerne og skjeller ut FA. Det er eksakt det Ferguson ville ha gjort, skriver Stone på Twitter.

Kaptein Maguire

Solskjær forsvarte også Harry Maguire, som han mener virkelig har tatt kapteinsrollen og framstått som en leder i sin første sesong som United-spiller.

27-åringen har anket en dom på 21 måneders betinget fengsel etter å ha havnet i bråk med politiet på en ferietur i Hellas. Solskjær har likevel beholdt midtstopperen som kaptein.

– Prosessen der går videre. Han er en sterk person, men det er menneskelig at det som skjedde i sommer vil ligge i bakhodet ditt. Personlig tror jeg han klarer å konsentrere seg om fotballen. Han har trent bra og vært fokusert, sa Solskjær.

Han ville ikke avsløre noe rundt laguttaket mot Crystal Palace, men antydet at det er sannsynlig at man får se nyinnkjøpte Donny van de Beek i aksjon snart.

Tyst om Sancho

Maguire, Greenwood, Paul Pogba og Luke Shaw er alle aktuelle for kamp, selv om det har vært spørsmålstegn rundt dem av ulike årsaker. Om keeperduellen mellom David de Gea og Dean Henderson sa Solskjær følgende:

– Keepertreningene har vært fantastiske å se på. Det er den høyeste kvaliteten du kan tenke deg. Dette blir interessant for mange å følge med på, men jeg skulle ønske at dere i mediene kunne skrive om hvor bra de jobber sammen framfor å holde dem mot hverandre.

Henderson er inne i Uniteds A-stall etter en knallsesong på utlån i Sheffield United. Det har vært lite spillerlogistikk for klubben i sommer, og Solskjær fikk naturlig nok spørsmål om lynvingen Jadon Sancho, som har vært koblet til United i flere måneder.

– Dere vet at jeg ikke kan snakke om andre klubbers spillere, av respekt for dem. La oss se om vi kan få noen flere inn.

United spiller hjemme mot Crystal Palace klokken 18.30 lørdag norsk tid.