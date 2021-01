Da puljeoppsettet for PostNord-ligaen kom ble det klart at både Skeid og Kjelsås ble plassert i pulje to, mens Vålerenga-rekruttene ble plassert i pulje 1. Både Skeid og Kjelsås var godt fornøyde med sine puljer, og Skeid mente sågar at de var blant favorittene i avdelingen.

Onsdag ble serieoppsettet sluppet, og der ble det klart at Skeid starter årets sesong hjemme på Nordre Åsen. I første serierunde, som spilles 10. april, er det Nardo som kommer på besøk. Deretter blir det Øygarden borte, Notodden hjemme og Levanger borte i de fire første rundene. Siste seriekamp er borte mot Notodden.

For Kjelsås sin del starter sesongen borte, med kamp mot Sotra. Årets første hjemmekamp på Grefsen blir mot Arendal, før Flekkerøy og Vard Haugesund venter i de neste rundene. Sesongen avsluttes hjemme mot Flekkerøy.

I runde fem er det duket for det første lokaloppgjøret, da Kjelsås skal ta den relativt korte veien ned til Nordre Åsen. Den kampen spilles i 16. mai-runden, og dermed blir det lagt opp til publikumsfest hvis publikum får slippe inn på kamp. Returoppgjøret på Grefsen stadion finner sted i runde 24, helgen 16./17. oktober.

Vålerenga 2 møter på sin side Moss i første serierunde, hjemme på Intillity, mens sesongen avsluttes i Ullsteinvik med kamp mot Hødd.

Slik er oppsettet i Skeid og Kjelsås' pulje:

Runde 1 (10.04-11.04):

Sotra - Kjelsås

Vard Haugesund - Notodden

Arendal - Øygarden

Flekkerøy - Egersund

Odd 2 - Levanger

Skeid - Nardo

RBK 2 - Fram



Runde 2 (17.04-18.04):

Øygarden - Skeid

Egersund - Sotra

Notodden - Odd 2

Fram - Vard Haugesund

Kjelsås - Arendal

Nardo - Flekkerøy

Levanger - RBK 2



Runde 3 (01.05-02.05):

Sotra - Levanger

Vard Haugesund - Øygarden

Arendal - Nardo

Flekkerøy - Kjelsås

Odd 2 - Fram

Skeid - Notodden

RBK 2 - Egersund

Runde 4 (08.05-09.05):

Øygarden - Flekkerøy

Egersund - Arendal

Notodden - RBK 2

Fram - Sotra

Kjelsås - Vard Haugesund

Nardo - Odd 2

Levanger - Skeid



Runde 5 (15.05-16.05):

Øygarden - Sotra

Vard Haugesund - Egersund

Arendal - Notodden

Flekkerøy - Fram

Odd 2 - RBK 2

Skeid - Kjelsås

Nardo - Levanger



Runde 6 (24.05-24.05):

Sotra - Vard Haugesund

Egersund - Øygarden

Notodden - Flekkerøy

Fram - Skeid

Kjelsås - Odd 2

Levanger - Arendal

RBK 2 - Nardo

Runde 7 (29.05-30.05):

Øygarden - Kjelsås

Arendal - Vard Haugesund

Flekkerøy - Sotra

Odd 2 - Egersund

Skeid - RBK 2

Nardo - Notodden

Levanger - Fram



Runde 8 (05.06-06.06):

Sotra - Arendal

Vard Haugesund - Odd 2

Egersund - Skeid

Notodden - Levanger

Fram - Øygarden

Kjelsås - Nardo

RBK 2 - Flekkerøy



Runde 9 (12.06-13.06):

Flekkerøy - Vard Haugesund

Odd 2 - Sotra

Notodden - Egersund

Skeid - Arendal

Nardo - Fram

Levanger - Øygarden

RBK 2 - Kjelsås



Runde 10 (19.06-20.06):

Øygarden - Odd 2

Sotra - RBK 2

Vard Haugesund - Skeid

Egersund - Nardo

Arendal - Flekkerøy

Fram - Notodden

Kjelsås - Levanger

Runde 11 (26.06-27.06):

Odd 2 - Flekkerøy

Notodden - Kjelsås

Fram - Egersund

Skeid - Sotra

Nardo - Øygarden

Levanger - Vard Haugesund

RBK 2 - Arendal



Runde 12 (24.07-25.07):

Øygarden - Notodden

Sotra - Nardo

Vard Haugesund - RBK 2

Egersund - Levanger

Arendal - Odd 2

Flekkerøy - Skeid

Kjelsås - Fram



Runde 13 (31.07-01.08):

Notodden - Sotra

Fram - Arendal

Kjelsås - Egersund

Skeid - Odd 2

Nardo - Vard Haugesund

Levanger - Flekkerøy

RBK 2 - Øygarden

Runde 14 (07.08-08.08):

Øygarden - Nardo

Sotra - Fram

Vard Haugesund - Kjelsås

Egersund - Notodden

Arendal - Levanger

Flekkerøy - RBK 2

Odd 2 - Skeid

Runde 15 (14.08-15.08):

Flekkerøy - Arendal

Notodden - Vard Haugesund

Fram - Nardo

Kjelsås - Sotra

Skeid - Øygarden

Levanger - Egersund

RBK 2 - Odd 2



Runde 16 (21.08-22.08):

Øygarden - Fram

Sotra - Skeid

Vard Haugesund - Levanger

Egersund - Flekkerøy

Arendal - RBK 2

Odd 2 - Notodden

Nardo - Kjelsås

Runde 17 (28.08-29.08):

Arendal - Sotra

Flekkerøy - Odd 2

Notodden - Fram

Kjelsås - Øygarden

Skeid - Egersund

Levanger - Nardo

RBK 2 - Vard Haugesund



Runde 18 (04.09-05.09):

Øygarden - Levanger

Sotra - Notodden

Vard Haugesund - Flekkerøy

Egersund - RBK 2

Odd 2 - Arendal

Fram - Kjelsås

Nardo - Skeid



Runde 19 (11.09-12.09):

Egersund - Fram

Arendal - Skeid

Flekkerøy - Nardo

Odd 2 - Vard Haugesund

Notodden - Øygarden

Levanger - Kjelsås

RBK 2 - Sotra



Runde 20 (18.09-19.09):

Øygarden - Egersund

Sotra - Odd 2

Vard Haugesund - Arendal

Fram - Levanger

Kjelsås - Notodden

Skeid - Flekkerøy

Nardo - RBK 2



Runde 21 (25.09-26.09):

Vard Haugesund - Sotra

Egersund - Kjelsås

Arendal - Fram

Flekkerøy - Levanger

Odd 2 - Øygarden

Notodden - Nardo

RBK 2 - Skeid



Runde 22 (02.10-03.10):

Øygarden - Arendal

Sotra - Flekkerøy

Fram - Odd 2

Kjelsås - RBK 2

Skeid - Vard Haugesund

Nardo - Egersund

Levanger - Notodden



Runde 23 (09.10-10.10):

Sotra - Øygarden

Vard Haugesund - Nardo

Arendal - Egersund

Flekkerøy - Notodden

Odd 2 - Kjelsås

Skeid - Fram

RBK 2 - Levanger



Runde 24 (16.10-17.10):

Øygarden - RBK 2

Egersund - Vard Haugesund

Notodden - Arendal

Fram - Flekkerøy

Kjelsås - Skeid

Nardo - Sotra

Levanger - Odd 2



Runde 25 (23.10-24.10):

Sotra - Egersund

Vard Haugesund - Fram

Arendal - Kjelsås

Flekkerøy - Øygarden

Odd 2 - Nardo

Skeid - Levanger

RBK 2 - Notodden