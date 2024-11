Klæbo-rådgiver ut mot Viaplay: – Trist at skisporten har havnet på en nisjekanal

Skal du følge langrennsstarten i finske Ruka, må du enten ha Viaplay-abonnement eller ha tilgang på Viasport 1 i din TV-pakke.

Heller ikke Tour de Ski i romjula og på nyåret blir å se på gratiskanalen TV3.

– Det er trist for skisporten at den nå har havnet på en nisjekanal, sier Gimnes til NTB.

– Mange potensielle seere har ikke Viasport 1 i sine TV-pakker, og mange vet ikke at de har det i sin portefølje av kanaler. Og mange finner ikke Viasport 1 i jungelen av kanaler. Dette er svært uheldig for skisporten, legger han til.

Skisporten rammes

Gimnes er kommunikasjonsrådgiver for landslagsløper Johannes Høsflot Klæbo, men understreker at han uttaler seg som fagperson og bransjekjenner.

Han mener det er beklagelig at «vintersporten reduseres til nisjekommunikasjon».

– Dette gjør skisporten mindre konkurransedyktig i forhold til andre idretter som er på åpne hovedkanaler. Som for eksempel friidretten som er på NRK, påpeker Gimnes.

Han legger til at Viaplays grep kan være riktig kommersielt for selskapet.

– Jeg sier ikke at Viaplay har gjort et dårlig valg for seg og sin økonomi, men jeg sier at det er leit for en stor idrett som langrenn og for skisporten som her rammes.

Gimnes gjør oppdrag for ulike medieselskaper, blant annet RiksTV (eid av TV 2), Nordisk Film (Egmont-selskap), Amedia og Aller.

Les kommentar fra Reidar Sollie: En gang i fjern fortid var sport på TV felleseie

Svarte skjermer for skøyter

Problematikken rundt TV-tid er gjengs for store deler av vinteridrettene. Verdenscupen i langrenn er denne sesongen spredd på en rekke kanaler.

Langrennslandslagets talsmann Pål Golberg uttalte seg om saken til NTB nylig.

– Det at langrenn havner på en premiumkanal fordi langrenn er populært, kan på kort sikt være bra for Viaplay, men det er det helt motsatte for oss, sa han.

Enda verre er det for skøyteløperne. Der er verdenscupen foreløpig ikke solgt til noen aktør i Norge. Ei heller har det vært avgjørende interesse for rettighetene til verdenscupkonkurransene i Østerrike i en lang rekke skiidretter.

Les også: Ragne Wiklund om TV-krisen: – Det føles som en tapt kamp