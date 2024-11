Skøytestjernen Ragne Wiklund om TV-krisen: – Det føles som en tapt kamp

Så langt er ikke TV-rettighetene til verdenscupen på skøyter solgt i Norge denne vinteren. Dermed risikerer Wiklund å kollegene å ikke få vist seg fram for seerne denne sesongen.

Det er negativt av flere årsaker, blant dem muligheten for å vise fram sponsorer.

– Det er veldig synd, og jeg synes det er en skremmende utvikling for vinteridrettene generelt. Det handler jo om hvilke idretter som vil overleve de nærmeste årene, sier Wiklund til NTB.

– Vi må se på hvordan vi skal snu denne utviklingen, sånn at det ikke bare er fotball som blir sendt på TV framover, legger hun.

Skøytestjernen går langt i å innrømme at hun kjenner på litt resignasjon.

– Det føles som en tapt kamp som utøver. Jeg vet at forbundet jobber mot mediene, Det internasjonale skøyteforbundet og de som er aktuelle for disse, men jeg tror ikke jeg er alene som utøver om å ha gitt opp den kampen litt, sier Wiklund.

Blir gjemt bort

24-åringen får støtte av lagkamerat Peder Kongshaug.

– Det er litt kritisk for oss som sport. Det er ikke bra hvis vi blir gjemt bort på en Youtube-kanal, sier han.

Wiklund understreker på sin side at prestasjonene hennes ikke påvirkes av at TV-skjermene er svarte når hun entrer isen.

– Motivasjonen er å gå fort uavhengig om de hjemme får sett på, men det er veldig kjipt og kjedelig å arbeide så hardt og lenge over tid for å prestere, for så å føle at det ikke blir verdsatt hjemme i Norge, sier verdensmesteren.

– Vi får ikke den oppmerksomheten vi føler vi fortjener. Forrige helg hadde vi fire pallplasseringer i verdenscupen, påpeker hun videre.

Føles mindre viktig

Wiklund har samtidig bitt seg merke i at det er andre idretter som får oppmerksomhet framfor skøyter.

– De populære idrettene får mer og mer TV-tid, mens de som ikke kommer fram i mediene får mindre oppmerksomhet. Det føles rett og slett litt urettferdig, sier Wiklund.

Følelsen hun kjenner på knyttet til mangelen på TV-tid er ikke god.

– Det påvirker meg i den forstand at det føles mer ubetydelig det vi driver med. Prestasjonene er ikke mindre verdt, men det føles mindre viktig når det ikke er kamp om å sikre seg disse TV-rettighetene, sier 24-åringen.

Denne helgen er det verdenscuprunde i Beijing.