Alpinlegende med Braathen-varsku: – Blir Odermatts tøffeste utfordrer

Braathen slapp bomben om at han legger opp for ganske nøyaktig et år siden, før han i mars kunngjorde at han gjør comeback, men for morens hjemland Brasil.

Dermed måtte Hokksund-gutten forme sitt eget opplegg, med nytt team og eget treningsopplegg. Det har tatt ham til Sölden, hvor han i disse dager lager opp til verdensåpningen på den østerrikske isbreen 27. oktober.

Under treningene har Braathen blitt observert av flere trenere og eksperter, blant dem alpinlegenden Knauss, som var tydelig imponert over det han fikk se.

– I kjempeform

– Det er ikke slik at Lucas må kjempe seg tilbake fra en alvorlig skade. Fyren er i kjempeform. Jeg tror han blir Marco Odermatts tøffeste utfordrer, sa han til Blick.

Knauss har OL-sølv, sølv og bronse i VM og sju verdenscupseire på CV-en. Han regnes også som en av Østerrikes fremste alpineksperter.

Braathens østerrikske trener Michael Pircher dysser imidlertid ned forventningene noe.

– Lucas har fortsatt noen få skritt å ta før han er i toppform. Vi ønsket opprinnelig å trene i New Zealand i sju uker i sommer, men siden forholdene ble for dårlige, måtte vi avslutte samlingen en uke tidligere enn planlagt, sa Pircher til avisen.

– Så vi mangler noen viktige treningsdager. Etter et års pause fra konkurransen trenger Lucas spesielt mye trening slik at timingen blir optimal igjen, fortsatte han.

Utenfor topp 30

Ettersom Braathen sto over forrige sesong, må han starte utenfor topp 30. Det er stor ulempe i kampen om de gjeveste plassene.

– Med et så høyt startnummer bør du ikke forvente en absolutt topplassering, påpekte Pircher.

Atomic-topp Christian Höflehner synes likevel å ha store forventninger til sin eneste brasilianer i stallen.

– Pinheiro trente sist i Sölden. Og jeg tar det faktum at jeg ikke ble oppringt fra ham eller hans servicemann som et veldig godt tegn. Hvis noe ikke hadde fungert som det skal, ville de definitivt ha kontaktet meg, fortalte han.

Braathen avsluttet karrieren i 2022/2023- sesongen med å vinne slalåmcupen. Han har også fem verdenscupseire å skilte med før comebacket.