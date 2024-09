Heidi Weng om kampen mot Johaug: – Det er utrolig motiverende

Det er ikke gitt at det er slik. Selv om det er VM på hjemmebane i Trondheim denne sesongen, er det fortsatt slik at det er plass til bare tre utøvere på pallen.

Etter at Therese Johaug (36) annonserte sitt lenge ventede comeback 7. august, er det grunn til å tro at det vil gi skjerpet konkurranse og det vil ikke overraske noen om Johaug havner på pallen opp til flere ganger i Trondheim. Det vil ikke gjøre jobben enklere for hennes landslagskolleger heller.

Spørsmålet til landslagets Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå (32) er om Johaugs comeback gjør dem mer demotivert eller motsatt?

– Jeg synes at det er utrolig motiverende. Media har store forventninger, men det blir gøy å få oppleve å få gå på hjemmebane. Det var litt for tidlig for meg sist. Alle har lyst til å være nummer én og være på pallen. Vi har alle høye mål, sa Weng på NTBs spørsmål under et digitalt pressetreff fra høydesamlingen i italienske Livigno sist uke.

Weng sier at Johaug har virket solid i det siste, og Weng er ikke overrasket over at hun valgte å komme tilbake i langrennssporet.

Vil ha de beste på start

Johaug har ikke vært under høydesamlingen i Livigno. Det har derimot Anne Kjersti Kalvå (32) vært. Hun mener selv at hun er blitt en bedre langrennsløper siden Johaug sist sto på startstreken.

– Det er artig at Therese gjør comeback. Vi vil ha beste på start, og vi får bare prøve det vi kan for å slå hverandre. Det er alltid seieren som henger høyest, men det er også andre pallplasser å hente. Vi får forberede oss så godt som mulig og konkurrere med dem som er på start.

Johaug viste at hun fortsatt kan da hun stilte i NM del to i vinter. Da utklasset hun nærmeste konkurrent med tre og et halvt minutt.

Frisk

Heidi Weng har lenge slitt med ettervirkninger av en hjernerystelse, og resultatene har vært variable. Ifølge henne selv har ikke det vært noe som har plaget henne under oppkjøringen til årets sesong.

– Jeg har følt meg ekstremt frisk. Det eneste jeg ikke har kunnet gjort er å løpe på grunn av et vondt kne. Det er blitt mye rulleski og sykkel, sa Weng.

Den nasjonale langrennsåpningen skjer som vanlig på Beitostølen i slutten av november. Der er både Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og Therese Johaug på plass.