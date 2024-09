Mikkelsplass om nytt Østberg-comeback: – Hun trener ekstremt bra

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mikkelsplass er på plass i italienske Livigno der deler av kvinnelandslaget i langrenn har vært på plass siden 29. august. Der har også Ingvild Flugstad Østberg oppholdt seg. Gjøvik-jenta er på plass i høyden for egen regning.

– Hun er i Livigno, og vi er litt i kontakt med henne. Ingvild trener ekstremt bra, og det blir spennende å se hvordan resultatene blir når det starter opp, sa Mikkelsplass på spørsmål fra NTB under tirsdagens digitale pressetreff.

– Kan hun bli en aktuell løper i en VM-tropp?

– Vi vet hva hun har prestert før, og i den settingen er det vanskelig å nekte for det.

33-åringen fra Gjøvik vil være en naturlig medaljekandidat i Trondheim om hun kvalifiserer seg, men i likhet med alle øvrige landslagsaktuelle løpere må hun klare helseattesten for å kunne konkurrere i vinter. Det har vært et problem for henne i lang tid.

– Når blir det klart om hun har klart den?

– Det er 1. november som er datoen på det for alle, og det er også datoen vi må peke på for det svaret. Vi håper selvsagt at det skal være i orden, men svaret kommer enkelt og greit da, sier Mikkelsplass.

Lang historie

Østberg gjorde sitt første konkurransecomeback etter langvarige helseplager under verdenscupåpningen i Ruka i Finland 27. november i 2021. Det var hennes første konkurranse på 636 dager.

Rett etterpå fikk hun igjen startnekt grunnet helseutfordringer.

I sesongen 2022/2023 var hun utenfor landslaget for første gang på 14 år, men hun var med på det norske stafettlaget som tok VM-gull i Planica i 2023.

Østberg fikk ny startnekt foran forrige sesong og gikk ingen skirenn da. Heller ikke den gangen passerte hun helseattesten.

Til den neste samlingen på Hafjell er det også lagt opp til at Therese Johaug skal være med. Johaug er ikke med på denne høydesamlingen i Italia.