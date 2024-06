Medier: Jan-Erik Aalbu i samtaler om jobben som hoppsjef i Norges Skiforbund

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Aalbu har en fortid som hopp- og kombinertsjef fra 2002 til 2004. I løpet av den perioden vant Sigurd Pettersen den tysk-østerrikske hoppuka sammenlagt, mens Roar Ljøkelsøy vant gull i skiflygings-VM.

NRK erfarer at partene skriver under på avtalen tirsdag kveld. En drøy halvtime tidligere skrev TV 2 at Aalbu var blant kandidatene til jobben.

De siste 20 årene har Clas Brede Bråthen hatt rollen som sportssjef. Han sa opp sin stilling i mars, og Ståle Villumstad har vært konstituert sportssjef siden.

I slutten av mai ble Norges Skiforbund og Alexander Stöckl enig om en sluttavtale, og hopptreneren var dermed ferdig etter 13 år i rollen.