Svarstad fleipet bort Johaug-spørsmål: – Hun kan bli god

– Jeg var så heldig å få trene med henne i dag tidlig. Jeg synes hun så motivert ut, men jeg vet ikke hva hun velger å gjøre. Hun kan bli god, sa landslagstrener Svarstad på scenen under uttaket.

Johaug har foreløpig ikke lovet at hun gjør et skikkelig comeback og satser mot VM i Trondheim neste vinter. 35-åringen fra Dalsbygda har svart unnvikende de gangene hun har fått spørsmål om framtiden.

Skistad er ny på laget. Hun bekreftet selv at hun har takket ja til en plass på laget sist uke, men at hun i praksis skal fortsette satsingen i Konnerud IL under treneren Lage Sofienlund.

Elitelandslagene i langrenn ble presentert i et pressetreff i Holmenkollen i Oslo onsdag.

Heidi Weng (32) og Anne Kjersti Kalvå (31) blir nestorene i kvinnelaget.

De øvrige på laget er Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Kristin Austgulen Fosnæs, Julie Myhre, Margrethe Bergane og Mathilde Myhrvold.

De som går ut av laget er Ingvild Flugstad Østberg, Helene Marie Fossesholm, Marte Skaanes og Ane Appelkvist Stenseth.

Laget trenes av hovedtrener Sjur Ole Svarstad. Stig Rune Kveen har gitt seg som trener siden sist sesong, og det er ennå ikke kjent hvem som blir hans erstatter.

---

Norges Skiforbund har tatt ut følgende elitelandslag for VM-sesongen 2024/25:

Kvinner:

Lotta Udnes Weng (Nes), Mathilde Skjærdalen Myhrvold (Vind), Julie Myhre (Byåsen), Heidi Weng (BUL), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Tiril Udnes Weng (Nes), Margrethe Bergane (Konnerud), Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum), Kristine Stavås Skistad (Konnerud).

Menn:

Pål Golberg (Gol), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Didrik Tønseth (Byåsen), Ansgar Evensen (Vind), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Harald Østberg Amundsen (Asker), Even Northug (Strindheim), Iver Tildheim Andersen (Rustad).

Para:

Vilde Nilsen (Kvaløysletta), Indira Liseth (Viking), Trygve Toskedal Larsen (Trysil), Thomas Karbøl Oxaal (Sauda) og ledsager Geir Lervik (Matningsdal).

---