Syrstad og Fleten til topps i Janteloppet: – Gikk ikke strøkent i dag

Dermed ble det dobbeltseier på hjemmebane til årets vinnere av Vasaloppet (Syrstad) og Marcialonga (Mathisen). De to Lager 157-løperne koblet grep om løpet mot slutten, men Mathisen klarte ikke å henge på Syrstad.

I meget tøffe forhold med bløt og løs snø vant 30-åringen fra Lundamo med en margin på to minutter og 50 sekunder til Mathisen. Underveis hadde Syrstad flere uhell, blant annet flere stavbrekk, så noen smertefri vei til seieren hadde han ikke.

– Det tyngste løpet jeg har gått, utbrøt Syrstad i målområdet.

– Vi visste det kom til å bli et skikkelig sliteløp. Folk falt av etter hvert, jeg må gi en skikkelig takk til folkene i smørebua. Vi blir én og to, og det beviser at vi hadde fantastiske ski, utdypet han overfor NRK, før han avslørte:

– Jeg har hatt ett fall og tre stavbytter i tillegg til at jeg gikk feil. Det var godt å ta det, for det gikk ikke strøkent i dag.

Den svenske Team Aker Dæhlie-løperen Max Novak ble nummer tre, mens Birken-vinner Andreas Nygaard tok 4.-plassen.

I kvinneklassen ble det klar seier til Emilie Fleten. Hun ledet med nesten åtte minutter ved siste mellomtid og gikk ensom til mål.

