Toppserien er tilbake – dette er lørdagens direktesendte TV-sport

07.55: Langrenn, Ski Classics Finale. Janteloppet, 100 kilometer. Fra Mosetertoppen Skistadion. (NRK 1)

08.00: Friidrett, triatlon. T100 fra Singapore. 2km svømming, 80km sykling og 18km løping. Fra Marina Bay, Singapore. (Eurosport Norge)

11.00: Langrenn, Ski Classics Finale. Janteloppet, 100 kilometer fortsetter. Fra Mosetertoppen Skistadion. (NRK 1)

13.30: Fotball, Premier League. Runde 33: Newcastle – Tottenham, fra St. James’ Park, Newcastle. (V Sport Premier League)

13.30: Fotball, Championship. Runde 41: Leeds – Blackburn, fra Elland Road, Leeds. (V Sport 2)

13.30: Klatring, sportsklatring. Finale i speed for kvinner og menn fra Keqiao, Kina. (Eurosport Norge)

14.00: Fotball, La Liga. Runde 31: Atletico Madrid – Girona, fra Wanda Metropolitano, Madrid. (TV2 Sport Premium)

14.30: Motorsport, Formel E. Misano ePrix, løp 1. Fra Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano. (Eurosport 1)

15.00: Fotball, Toppserien. Runde 3: Rosenborg – Stabæk, fra Koteng Arena, Trondheim. (TV2 Sport 1)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 29: Bayern München – Köln, fra Allianz Arena, München. (V Sport 1)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 33: Brentford – Sheffield United, fra Gtech Community Stadium, Brentford, London. (V Sport Premier League 3)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 33: Burnley – Brighton, fra Turf Moor, Burnley (V Sport Premier League 2)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 33: Manchester City – Luton, fra Etihad Stadium, Manchester. (V Sport Premier League og TV3 +)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 33: Nottingham Forest – Wolverhampton, fra City Ground, Nottingham. (V Sport Premier League 1)

16.00: Fotball, Championship. Runde 41: West Brom – Sunderland, fra The Hawthorns, West Bromwich. (V Sport 2)

16.10: Håndball, DHB-Pokal. Semifinale 1: Magdeburg – Füchse Berlin, fra Lanxess Arena, Köln. (V Sport +)

16.15: Fotball, La Liga. Runde 31: Rayo Vallecano – Getafe, fra Estadio de Vallecas, Vallecas, Madrid. (TV2 Sport Premium)

16.30: Sykkel, terrengsykkel. Cross Country short track for kvinner fra Mairiporã, Brasil. (Eurosport 1)

16.45: Fotball, Toppserien. Runde 3: Brann – Lyn, fra Stemmemyren, Bergen. (NRK 1)

17.00: Motorsport, MotoGP. Fri Trening 2 + kvalifisering, Amerikas Grand Prix. Fra Circuit of the Americas, Austin, Texas (V Sport 3)

17.30: Sykkel, terrengsykkel. Cross Country short track for menn fra Mairiporã, Brasil. (Eurosport 1)

18.30: Fotball, Premier League. Runde 33: Bournemouth – Manchester United, fra Vitality Stadium, Bournemouth. (V Sport Premier League)

18.30: Fotball, La Liga. Runde 31: Mallorca – Real Madrid, fra Mallorca Son Moix Stadium, Palma de Mallorca. (TV2 Sport Premium)

18.30: Ishockey, NHL, grunnserien: New York Rangers – New York Islanders, fra Madison Square Garden, New York. (TV3 +)

18.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 29: Stuttgart – Eintracht Frankfurt, fra MHPArena, Stuttgart. (V Sport 1)

19.00: Motorsport, Nascar. Xfinity Series, Andy’s Frozen Custard 300. Fra Texas Motor Speedway, Texas. (V Sport 2)

19.00: Håndball, DHB-Pokal. Semifinale 2: Flensburg-Handewitt – Melsungen, fra Lanxess Arena, Köln. (V Sport +)

19.30: Friidrett, triatlon. Supertri E London. Det skal svømmes i basseng, men løpes på mølle og sykles på ergometersykkel når det er triatlon fra London Aquatics Centre. (Eurosport 1)

19.45: Motorsport, MotoGP. Moto3 kvalifisering, Amerikas Grand Prix. Fra Circuit of the Americas, Austin, Texas (V Sport 3)

20.45: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 29: Schalke – Nürnberg, fra Veltins Arena, Gelsenkirchen. (V Sport 1)

20.45: Motorsport, MotoGP. Moto2 kvalifisering, Amerikas Grand Prix. Fra Circuit of the Americas, Austin, Texas (V Sport 3)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 31: Cadiz – Barcelona, fra Nuevo Mirandilla, Cadiz. (TV2 Sport Premium)

22.00: Motorsport, MotoGP. MotoGP sprintløp, Amerikas Grand Prix. Fra Circuit of the Americas, Austin, Texas (V Sport 3)

22.00: Ishockey, NHL, grunnserien: Colorado Avalanche – Winnipeg Jets, fra Ball Arena, Denver, Colorado. (V Sport +)

23.00: Golf, PGA Tour. Tredje dag fra Augusta National, årets første Masters-turnering. Med Viktor Hovland. (REX, tidligere MAX)

01.00: Ishockey, NHL, grunnserien: Toronto Maple Leafs – Detroit Red Wings, fra Scotiabank Arena, Toronto. (V Sport 1)

04.00: Ishockey, NHL, grunnserien: Edmonton Oilers – Vancouver Canucks, fra Rogers Place, Edmonton. (V Sport 2)

04.30: Ishockey, NHL, grunnserien: San Jose Sharks – Minnesota Wild, fra SAP Center, San Jose. (V Sport 1)