Frida Karlsson om å dele trener med Norge: – Ikke noe jeg vil

– Å dele Per med Norge er ikke noe jeg vil, sier Frida Karlsson til Expressen.

Stig Rune Kveen ga nylig beskjed om at han gir seg som norsk landslagstrener i langrenn for kvinner. Per Nilsson er sammen med Ola Ravald to svenske navn som er blitt trukket fram som mulige erstattere.

Per Nilsson er personlig trener for Frida Karlsson, mens Ravald har samme rolle overfor Linn Svahn. Nilsson er i tillegg landslagstrener for Tysklands langrennskvinner.

– Å dele ham med Tyskland er ok, men å dele ham med Norge er ikke noe jeg vil. Det er noe annet, sier Frida Karlsson.

Per Nilsson opplyser samtidig til den svenske avisen at han akkurat har skrevet under en ny toårskontrakt med Tyskland. Han har i kontrakten sin at han kan fortsette som trener for Karlsson.

Ravald er heller ikke hissig på norsk trenerjobb.

– Jeg trives veldig bra slik jeg har det nå, med arbeid med Linn (Svahn) og skiskytterlandslaget, sier Ravald.

Norges Skiforbund har søkt etter Kveens erstatter. I stillingsannonsen er fristen satt til 14. april.