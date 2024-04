Harald Øygard slo Tarjei Bø på slutten og tok NM-gull på fellesstarten

Fellesstarten ble preget av snøvær, og det var tungt å gå foran i tet. Derfor skiftet det mye underveis.

Øygard fra Sktrauvål var feilfri fram til siste stående, men med en strafferunde slapp han veteranen inn i gullkampen.

Tarjei Bø åpnet med en strafferunde på første liggende, men derfra og inn var han feilfri. I den siste bakken inn mot mål slo derimot Øygard til og gikk fra stryningen.

– Det er stort og betyr mye for motivasjonen framover. Det var stort å få gå med ett av forbildene mine. Han brukte nok litt mer krefter enn meg underveis, sa 27-åringen fra Valdres.

– Det var tøft og vanskelig å gå fra. Jeg tenkte at her blir det nok en kamp helt inn, men det var litt av et rykk han kom med, og jeg hadde ingenting å gi, sa Bø.

Alle de beste landslagssløperne var til stede, med unntak av Johannes Thingnes Bø.

Filip Fjeld Andersen fra Geilo tok bronsen.

Les også: Tarjei Bø fortsetter som skiskytter – tar ny sesong