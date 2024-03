Northug med Johaug-oppfordring: – Håper hun overrasker

– Selvfølgelig blir det bensin på bålet når hun stiller på start i Engadin skimaraton og slår en gammel rival i (Justyna) Kowalczyk, sier Northug til NTB.

Johaug hadde god kontroll på sin gamle konkurrent fra Polen i langrennsløypene i Sveits. Det var Johaugs første konkurranserenn på to år. Den svært meritterte 35-åringen uttalte seg også om et comeback under arrangementet. Ordlyden var først at hun «vil og håper å være der».

Senere justerte hun seg til NRK.

– Jeg lå i senga og så «Oi, har jeg bestemt meg for VM i Trondheim?». Jøss, har jeg bestemt det? Hvem er det som har bestemt det? Ikke jeg i hvert fall! Så den døra der er fortsatt veldig åpen om det blir eller ikke blir.

NM?

Northug håper hun blir å se i Birken og i NM del 2 framover.

– Jeg håper vi ser henne på flere skirenn. Jeg håper hun overrasker og melder seg på. Jeg håper vi får se Therese med startnummer på, sier Northug.

Johaug la opp etter 2021/22-sesongen. Hun avsluttet karrieren med å vinne tre OL-gull i Beijing. Siden karriereslutt har hun blant annet vært ekspert for NRK, fått barn og giftet seg.

Deltakelsen i Sveits og påmelding til Grue halvmaraton viser at hun er på vei tilbake på et høyt aktivitetsnivå. Blant tusenvis av tilhengere har hun også en trofast fan i ekspertkollega og pensjonert skiskytterstjerne Tiril Eckhoff:

– Herre min, jeg heier på henne! Det er så mama power og girl power alt hun får til, sier en entusiastisk Eckhoff til NTB.

Ikke bekymret

TV 2-eksperten tviler ikke et sekund på at Johaug vil gjøre seg gjeldende på toppen av resultatlistene om hun bestemmer seg for å gå VM neste år.

– Jeg tror hun er så i stand til å gjøre comeback. Det er jeg ikke bekymret for. Den dama er skapt for dette her. Hun er sinnssykt godt trent og elsker å trene. Spørsmålet er om hun takler det med en baby, sier Eckhoff.

Johaug har tatt blant annet fire OL-gull, 14 VM-gull og 80 verdenscupseirer i sin karriere – så langt.

Reidar Sollie: Norsk kvinnelangrenn er i knestående og Therese Johaug gir snart svar om comeback. Vi tror vi vet svaret.