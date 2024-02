Therese Johaug – en god kriseløsning

Søndag om en uke går Therese Johaug sitt første skirenn siden hun la opp for snart to år siden. Hun vant tremila i Kollen og fullførte Skarverennet med tårer i øynene. Det 17km lange Engadin Frauenlauf vil gi henne det første svar på hvor hun står. Vel, ikke helt. Hun har sine egne tester på tredemølle der tallene er private. Og etter 60 treningstimer i januar har hun rutine nok til å vite hvor hun befinner seg i landskapet.

Men også for 35 år gamle Therese Johaug er det forskjell på trening og konkurranser. Det gjør noe med en når en får startnummer på brystet. Søndag 3. mars 2024 gjør hun comeback. Søndag 9. mars 2025 klokka 14.00 starter tidenes første femmil i VM for kvinner i Trondheim. Det er en fellesstart i fristil. Det er den hun sikter seg inn mot hvis hun går for et comeback.

Therese Johaug jobber også som ekspertkommentator i NRK og er tett på langrennsmiljøet. Så det var til NRK hun ga detaljene om sine comebackplaner denne uka. Grunnlaget hennes og motivasjonen er det ingen mangel på. Det nye er hvordan hun takler mer fravær fra datteren Kristin, som ble født 17. mai i fjor (når ellers?). Det har hun ingen rutine i.

Året etter at Johaug la opp klarte det norske kvinnelandslaget seg overraskende bra. Det ble til og med stafettgull i VM. Men inneværende sesong har vist hvor skjørt det er. Heidi Weng har gjort et tappert forsøk etter alle sine skader og sykdomsproblemer, fjorårets verdenscupvinner Tiril Udnes Weng har fått hele sesongen blokkert av sykdom, delvis det samme for Anne Kjersti Kalvå. Og Helene Marie Fossesholm, som ble sett på som den langsiktige arvtakeren etter Johaug, møtte veggen. Torsdagens NM på Beitostølen viste at hun fortsatt har senvirkninger av det møtet.

Therese Johaug er i aksjon for NRK på Beitostølen denne helgen. Hun trener mellom tv-sendingene. (Terje Pedersen/NTB)

Det vet sikkert Therese Johaug også noe om, de har jo trent en del sammen den siste tida.

Så Norges siste langrennsdronning er ingen mosjonist lenger. Hun trener mer enn de fleste. Da hun forlot toppsatsingen kom hun med ganske hard kritikk mot det synkende nivået på treningene til landslagsvenninnene. Hun vet hva som skal til for å ta opp kampen mot dagens beste løpere i verden som Jessie Diggins, Ebba Andersson og Frida Karlsson. Hvis testen i Sveits neste søndag gir mersmak, vurderer hun 30km i NM på Lillehammer 23. mars.

Da Johaug vant sin siste internasjonale tittel, 30km fristil i OL i Beijing i 2022 vant hun med en seiersmargin på 1 minutt og 43 sekunder ned til sølvvinner Jessie Diggins og nesten enda et minutt til ned til bronsevinner Kerttu Niskanen. Neste norske løper, Lotta Udnes Weng, var over seks minutter (!) bak. Da brukte Johaug den siste halve kilometeren med å plundre med et flagg hun skulle ha med seg over målstreken.

Det kan bli mye vann mellom båtene i Trondheim også når vi legger på to mil til. Men man vet aldri. På den første femmila i verdenscupen i Holmenkollen i fjor ble det et spurtoppgjør som Ragnhild Haga vant.

Therese Johaug trenger ikke flere VM-gull. Hun har fjorten av dem. Det er ikke derfor hun prøver dette. Men hun savner hardtreningen, hun savner kicket. Og hun er ikke den første småbarnsmoren som kommer tilbake. Hun vet hun har gode odds.

VM-arrangøren i Trondheim har allerede Johannes Høsflot Klæbo som sitt store plakatnavn. Får de Therese Johaug også, er folkefesten sikret på VMs avslutningsdag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen