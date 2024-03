Lorentzen avsluttet karrieren med 5.-plass i sprint-VM: – For en idrettsmann

Lorentzen kunngjorde tidligere i uken at mesterskapet i tyske Inzell ville bli hans siste som aktiv skøyteløper.

Der leverte han godt og endte på 5.-plass etter fredagens avsluttende 500 og 1000 meter. Lorentzen ble nummer åtte på 500 meter med tiden 34,73, mens det på 1000-meteren ble 6.-plass med 1.07,91.

Lorentzen avslutter karrieren med både gull, sølv og bronse i OL i tillegg til en rekke mesterskapsmedaljer.

– For en fantastisk karriere han har hatt, og for en idrettsmann. Han er blant de støeste Norge har sett noensinne på herresiden … Han har så til de grader banet vei for sprintsatsingen i Norge, sa VG-kommentator Ida Njåtun.

Bjørn Magnussen leverte også en solid avslutningsdag i Inzell. Han forbedret seg stort fra torsdag da han ble nummer fire på 500 meter med tiden 34,57.

– For en gjennomføring. Det er helt enormt, sa VG-kommentator Njåtun.

Kinesisk seier

Magnussen senket nylig sin personlige rekord på distansen til 34,28, noe som er delt norsk rekord sammen med Lorentzen.

På 1000-meteren gikk han inn på tiden 1.08,79 og endte på 15.-plass sammenlagt.

Henrik Fagerli Rukke klokket inn til 35,72 og ble nummer 24 på 500 meter. På 1000-meteren fikk han tiden 1.09,92. Han ble nummer 24 i sammendraget.

Kinesiske Zhongyan Ning vant foran nederlandske Jenning De Boo og canadiske Laurent Dubreuil.

Ripsrud også ferdig

I kvinneklassen ble Martine Ripsrud nummer 20 sammenlagt. Hun avsluttet også sin aktive skøytekarriere fredag.

– Det er veldig rart, men litt deilig også. Det er ekstra deilig å gi seg etter et godt løp og en god dag, sa Ripsrud til VG.

Ripsrud ble nummer 15 på 500-meteren med tiden 38,44, mens det på 1000-meteren ble 20.-plass med 1.17,40.

Julie Nistad Samsonsen endte på 23.-plass i sammendraget. Hun gikk 500-meteren på 39,10 og 1000 meter på 1.18,29.

Japanske Miho Takagi vant kvinneklassen foran den nederlandske duoen Femke Kok og Jutta Leerdam.

