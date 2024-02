Lunde Pedersen legger opp etter VM: – Det har vært en svært vanskelig avgjørelse

Beslutningen kommuniseres i en pressemelding fra forbundet onsdag. Dermed gir en av skøytesportens aller beste løpere de siste 15 årene seg.

– Jeg har hatt en lang og fantastisk karriere på skøytebanen. Fra barnestjerne til seniorutøver. Jeg har fått være med på alle de største konkurransene. OL, VM, EM, alt du kan oppleve på skøytebanen. Som liten gutt satt jeg og så på de som vant OL- og VM-gull og drømte om at jeg en dag kunne klare det samme, sier Pedersen.

Lunde Pedersens merittliste inneholder 21 internasjonale mesterskapsmedaljer, 47 pallplasser i verdenscupen og 16 NM-gull. VM-gullet i 2019 og OL-gullene i 2018 og 2022 topper prestasjonene.

– Tenk at jeg har fått oppfylt disse drømmene. Det er fantastiske minner jeg alltid vil huske, sier han.

Tøff avgjørelse

Lunde Pedersen kaller karrieren en ellevill reise. Beslutningen om å gi seg var ikke enkel å fatte.

– Det har vært en svært vanskelig avgjørelse å bestemme seg for veien videre. Jeg elsker sporten så høyt og drives frem av hardt arbeid på veien til suksess. Nå er det likevel noe som mangler hva gjelder indre motivasjon og sult til å jakte raskere tider på skøytebanen og nye drømmer, sier han.

– Verdiene og holdningene jeg har skapt gjennom karrieren min strider i mot det å fortsette som løper på toppnivå. Det krever en enorm sult og dedikasjon for å gjennomføre jobben som trengs, og denne har jeg dessverre ikke lenger. Da føles det rett å gi seg, legger han til.

Skøytestjernen peker også på at det er en enorm belastning å måtte være på reise opp mot 250 døgn i året for å finne gode nok treningsforhold.

– Det vil si at i løpet av de siste 15 årene har jeg tilbragt over åtte år på reise.

Hyller familien

Nå vil han ta hensyn til familien hjemme.

– De siste årene har jeg også stiftet min egen lille familie, med kone Ingunn og sønnen vår, Svein, som gir meg det som finnes av lykke her i livet. Og for et team jeg har rundt meg med familie og venner, som stiller opp og alltid er klar når det trengs. Mamma og pappa, svigermor, søsken osv. Helt avgjørende, sier Lunde Pedersen.

Hva han skal gjøre videre, vet han ikke.

– Fremtiden er fortsatt usikker, men samtidig veldig spennende og noe jeg ser frem til. Jeg har fortsatt et kjært forhold til skøytesporten og håper at jeg kan være med og utvikle nye stjerner til idretten vår, sier bergenseren.

Han avslutter karrieren i Inzell, der han i 2019 tok VM-gull på 5000 meter.

Hylles som en av de største

Generalsekretær Håkon Dahl i Norges Skøyteforbund hyller Lunde Pedersen for karrieren og det han har bidratt med til norsk skøytesport.

– Han har hatt en helt fantastisk karriere. Sverre er en av de største norske skøyteløperne gjennom tidene. Han har vært en del av toppen i 15 år og kjempet om medaljer i mesterskap i mange av disse årene, sier han til NTB.

Generalsekretæren peker på at Lunde Pedersens karriere også har inneholdt bølgedaler og nedturer, men bergenseren har alltid kommet utrolig sterkt tilbake.

– Han har også hatt noen helt grusomme skader, men Sverre er en en imponerende idrettsutøver som kommer til å bli et stort savn, sier Dahl.

– Kom avgjørelsen brått på?

– Jeg har visst at han har tenkt på det, men jeg hadde håpet at han fant motivasjon til å fortsette fram til OL i 2026. Han sier imidlertid selv at den motivasjonen finner han ikke akkurat nå. Da er dette et voksent valg, sier skøytetoppen.

Han kaller Lunde Pedersen en kontinuitetsbærer gjennom flere generasjoner.

