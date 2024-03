Bråthen gir seg som sportssjef på dagen – hardt ut mot Stöckl-behandling

Det var VG som først meldte nyheten.

Bråthen uttalte i januar at han hadde sagt opp sin stilling som sportssjef for hopp i forbundet. Den rollen skulle han opprinnelig ha ut sesongen, men fredag morgen ga han forbundsledelsen beskjed om at han ønsker å fratre allerede nå.

Bråthen sier i intervjuet med VG at grunnen er den betente konflikten Alexander Stöckl er i med forbundet. I februar uttalte hopperne at de ønsker seg et nytt team før den kommende VM-sesongen, og Bråthen mener Stöckl har blitt dårlig behandlet i etterkant av det.

– Jeg synes ikke hoppkomiteen skulle behandlet saken slik de har gjort. Det har fått alvorlige konsekvenser for livet til en familie. Livet til en lojal medarbeider. En gentleman, som Alex faktisk er. Jeg har aldri, noensinne, hørt ham si noe negativt om andre, sier Bråthen.

Alexander Stöckl sier til TV 2 at han setter pris på støtten fra Bråthen.

– Det er jeg takknemlig for. Det er en krevende situasjon vi står i alle sammen, sier Stöckl, som ikke vil kommentere selve konflikten.

Hoppkomiteen og generalsekretær Arne Baumann svarer dette på kritikken fra Bråthen:

– Hoppkomiteen og Norges Skiforbund ønsker ikke å gå i offentlig debatt med Clas Brede Bråthen verken rundt hans påstander eller betraktninger som vi ikke kjenner oss igjen i. Som kjent er arbeidsgiversiden i en konflikt bundet til taushetsplikt rundt personalsaker. Bråthen har de siste ukene vært invitert til flere møter med generalsekretær og hoppkomiteen, noe han har valgt å avstå fra.

Skiforbundet opplyser til VG at Bråthens ønske om å fratre jobben før tiden vil bli imøtekommet.

Les også: Forfang får trusler og hets: – Folk ønsker å trykke meg ned

Les også: Bråthen står over verdenscupfinalen – takker av som hoppsjef i Raw Air