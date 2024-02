Slik skal Vasaloppet stoppe klimaaktivister

Tusenvis av nordmenn er søndag på startstreken i den 100. utgaven av det tradisjonsrike langrennet fra Sälen til Mora. Blant de nyere utfordringene arrangøren står overfor, er trusselen klimaaktivister utgjør.

– Vi ønsker å skape økt trygghet for de aktive og har satt av noen ekstra ressurser til dette, sier Johan Eriksson, administrerende direktør i Vasaloppet, til det svenske nyhetsbyrået TT.

De siste årene har miljødemonstranter slått til i forbindelse med store skikonkurranser både i Norge og Sverige. Det siste eksempelet stammer fra prøve-VM i Trondheim i desember i fjor.

Under fjorårets Vasalopp hoppet klimaaktivister ut i sporet da teten passerte Hökberg. Aksjonen handlet om arrangørenes samarbeid med oljeselskapet Preem. Det samarbeidet ligger fortsatt fast.

Sikkerhetskorridorer

I forkant av søndagens renn jobber arrangøren mer offensivt for å demme opp for potensielle aksjoner.

På oppløpet i Mora er det spesialbygget ekstra gjerder mellom publikum og sporet. Det skaper det som omtales som en ekstra sikkerhetskorridor Målet er å redusere risikoen for at noen hopper ut foran løperne.

– Det er et tiltak for å skape mer trygghet for de aktive, sier Johan Eriksson.

Overvåkingen langs løypa vil på sin side ikke bare fokusere på det som skjer i skisporet. Nå blir det bedre kontroll også på det som skjer rundt traseen.

– For oss handler det om å lese stemningen og atmosfæren. At vi blir mer nøye, sier Vasaloppet-sjefen.

Han vil ikke gå nærmere i detalj på hvordan overvåkingen gjøres.

– Er det en form for etterretning rundt hvordan klimagruppene opptrer?

– Det spørsmålet må vi ha med oss i arbeidet. På den måten vil jeg uttrykke meg.

Sikkerhetsproblemer

På spørsmål om han har oversikt over hvilke grupper som kanskje kan slå til mot arrangementet, lyder svaret:

– Det er klart vi i noen samtaler med myndighetene berører det. Det er politiets sak å forfølge de spørsmålene, sier Eriksson.

Vasaloppsjefen forteller at funksjonærene har fått informasjon om hva de skal gjøre dersom miljøaktivister dukker opp søndag.

– Vi ser på dette som et sikkerhetsproblem for dem som kanskje skal utføre en form for aktivisme. Vi er bekymret for at de ikke skjønner konsekvensene med tanke på at toppløperne kan komme opp i veldig høye hastigheter, sier Eriksson – og tilføyer:

– Dersom det kommer en stor gruppe samlet, kan det være vanskelig for løperne lenger bak i gruppa å se hva som skjer. I de situasjonene blir det gjort vurderinger om vi tør og kan fjerne de som eventuelt våger seg ut på arenaen.

Han understreker at det er viktig for arrangørene at folk ikke bekymrer seg for eventuelle aksjoner.

Emil Persson og Emilie Fleten vant fjorårets utgave av Vasaloppet.

---

Fakta

Dette er det svenske skiløpet Vasaloppet, som arrangeres for 100. gang søndag 3. mars:

* Start: Sälen

* Målgang: Mora

* Distanse: 90 kilometer

* Stilart: Klassisk

* Første løp: 1922

* Antall påmeldte deltakere i 2024: 15.800 (943 nordmenn)

* Kvinneandel: 20,5 prosent

* Løyperekord menn: Tord Asle Gjerdalen, Norge 3.28.18 (2021)

* Løyperekord kvinner: Astrid Øyre Slind, Norge 3.50.06 (2022)

* Norske vinnere, menn: Ole Ellefsæter (1971), Anders Aukland (2004), Jørgen Aukland (2008 og 2013), John Kristian Dahl (2014, 2016 og 2017), Petter Eliassen (2015 og 2020), Andreas Nygaard (2018 og 2022), Tore Bjørseth Berdal (2019), Tord Asle Gjerdalen (2021).

* Norske vinnere, kvinner: Vibeke Skofterud (2012), Laila Kveli (2013 og 2014), Astrid Øyre Slind (2022), Emilie Fleten (2023).

---