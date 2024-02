Klæbo jakter verdenscupkula: – Tror ikke det er mulig å ta Harald

Med tre helger og seks individuelle renn igjen er han 270 poeng bak sammenlagtleder Harald Østberg Amundsen. Det betyr at han må ta i gjennomsnitt 45 poeng på landsmannen i hvert renn.

I teorien kan det gå, men i praksis blir det verre.

– Jeg tror ikke det er mulig å ta igjen Harald om han går alle skirennene. Det går ikke. Målet må være å gå gode skirenn og få en god avslutning på sesongen. Det blir ikke 20 verdenscupseirer som i fjor, men det blir uansett en høvelig grei sesong. Det må vi ta med oss, sa Klæbo til NTB etter seieren på skiathlon og sin sjuende NM-tittel på Beitostølen i helgen.

Ødelagt

Klæbo var storfavoritt til å gjenta fjorårets sammenlagtseier i verdenscupen, men jobben ble betydelig tyngre da han måtte melde forfall til Tour de Ski. Det gjorde at han gikk glipp av sju konkurranser.

Klæbo avsluttet førjulssesongen med å vinne alle rennene på hjemmebane i Granåsen. Det gjorde at han førte an i kampen om sammenlagtseieren med 734 poeng mot Amundsens 727.

Amundsen benyttet anledningen til å vinne Tour de Ski, og da han var kommet seg til toppen av slalåmbakken i Alpe Cermis hadde han økt forspranget til sin to år eldre landsmann med nærmere 600 poeng. Amundsen sto da med 1302 poeng, mens Klæbo sto fast på sine 734 poeng.

Siden har trønderen nærmet seg Amundsen jevnt og trutt.

– Jeg gleder meg til avslutningen. Det kommer noen skirenn som passer meg godt med både en 20 kilometer klassisk i Lahti og ikke minst en 10-kilometer i Falun. Og det blir også en lagsprint i Lahti som jeg ser fram til. Jeg tror at det blir bra.

Les også: Hegstad Krüger fikk sin egen løype i Nordmarka

Skeikampen

Klæbo er tatt ut til å gå fredagens lagsprint i Lahti sammen med Pål Golberg. Den står Amundsen over. Lørdag skal begge gå 20-kilometeren i klassisk, og søndag er det sprint i fri teknikk for begge to.

Klæbo viste takter i NM etter en intensiv treningsperiode. Han la inn en treningsøkt samme dag både før og etter de to NM-konkurransene han gikk på Beitostølen (gull i skiathlon og sølv på stafett med Byåsen). Harald Østberg Amundsen gikk alt av skirenn før NM og valgte å stå over der for å hente seg inn igjen til de tre resterende verdenscuphelgene.

– Jeg er greit fornøyd. Kroppen har spilt kjempebra på lag. Jeg har vært pigg, konkluderte Klæbo etter NM-helgen.

Klæbo har trent i området rundt på Skeikampen før turen gikk til Lahti denne uken. Også der ventet det minst to treningsøkter hver eneste dag.

– Jeg drar tilbake til Skeikampen etter Lahti også og blir der fram til 50-kilometeren i Holmenkollen. Det blir så mye reising, og jeg prøver å begrense det litt. På Skeikampen er det helt magisk med kjempeforhold, sa Klæbo etter søndagens stafett på Beitostølen.

Les også: Ny sykdomssmell for Slind og Kalvå – må stå over Lahti-renn

Les også: Krüger står over verdenscuphelgen i Lahti – erstattes av Kirkeberg Mørk