Åsen tuktet Klæbos Byåsen – ble stafettmester i NM

Haga hadde med seg Herman Martens Meyer og Øystein Sendstad i søndagens løp.

– Det smaker utrolig godt. Vi hadde ikke forventet å ta gullet og hadde sikta mot topp seks. Det var veldig, veldig gøy, sa Haga til NRK.

Der gikk Meyer og Sendstad godt og sendte Haga ut 35 sekunder bak lederlaget Hommelvik.

Det hentet Haga tidlig inn og skaffet seg en solid luke i front. Klæbo var ankermann for Byåsen og hadde 1.30 minutter opp til Hommelvik og 55 sekunder opp til Åsen-løper Haga.

La på jakt

Haga tok sølv på 10-kilometeren torsdag og holdt unna for Klæbo, som hadde med seg Even Solem Michelsen og Magnus Øyaas Håbrekke på Byåsen-laget.

– Jeg visste at jeg måtte gå mitt eget løp og gå fort fra start til mål, sa Haga om å bli jaktet på av Klæbo.

Dermed kunne Åsen juble for sitt første stafettgull. Klæbo og Byåsen kom i mål 41,6 sekunder bak på sølvplass. Bronsen gikk til Rustad, som ble representert av Tor Olav Nesheim Hægeland, Iver Tildheim Andersen og Lars Sørensen.

– Tildheim Andersen gjorde en kanonetappe på etappe to og er kanskje dagens store mann rent individuelt sett, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Fall for Kjelsås

Kjelsås var regjerende norsk stafettmester på herresiden. Trioen Håvard Moseby, David Thorvik og Edvard Sandvik fikset gull til Oslo-klubben på Gjøvik i fjor.

Moseby og Sandvik hadde i år med seg Sondre Strande Omland (16), men kunne ikke kopiere fjorårets triumf. Omland fikk en tøff start med fall i en sving like etter start.

– Den unge, unge junioren har fått en marerittstart her … Han fikk denne oppgaven og fikk den verst tenkelige starten, sa NRK-kommentator Jann Post.

Han var 2.55 minutter bak teten da han vekslet med Sandvik. Laget greide aldri ta seg inn i kampen om en topplassering.

Også i kvinnestafetten hadde Kjelsås fall på førsteetappen.

Ingen Petter Northug

Petter Northug uttrykte tidligere i uken at han vurderte å stille til start for Strindheim, men lørdag ble det klart at det ikke kom til å skje. Førstkommende helg skal trønderen delta i Vasaloppet, som er et av hans store mål denne sesongen.

NM del to går på Lillehammer 21.-23. mars.

Klæbo og co. skal i aksjon i verdenscupen i finske Lahti førstkommende helg. Deretter er det renn i Oslo og Drammen før sesongen avsluttes i Falun helgen 15.-17. mars.