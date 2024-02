Røa én seier unna semifinale – Ullevål ute av sluttspillet: – Utrolig digg

Få levnet Røa noen sjanser som helst i sluttspillserien mot seriemester Drammen. Lagene møttes også i grunnserien på Bogstad, der Drammen vant 10-2, men Røa har vist en gryende form mot slutten av sesongen og fortsatt denne i sluttspillet.

De tapte første kamp knepent 2-3, før de vant andre kamp 6-4 og tredje 7-6, selv om de ledet både 3-0, 4-2, 5-3 og 7-4 helt til det var igjen noen få minutter. Drammen fikk pyntet på resultatet, men det var Røa som stakk av med seieren i griseværet på Marienlyst tirsdag kveld.

– Vi skjønte jo at de som hadde mest lyst til å vinne kom til å ta seieren, spesielt når isen var såpass dårlig. Derfor kom vi med en innstilling om at vi bare måtte kjempe som faen, og ha troen på eget spill, og vi har jo nok av gode spillere på topp som er gode til å score når det gjelder. Vi var seige defensivt og kontret de i senk. Og så var det deilig å score flere cornere, sier Røas Herman Godanger Nordby til Dagsavisen.

– Følte vi hadde kontroll hele veien

Kaptein Eskil Hiort sier at de klarte å holde seg til planen.

– Vi scoret mål på viktige tidspunkter og slapp de aldri helt inn i kampen. De fikk pynta litt på resultatet på slutten, men vi følte vi hadde kontroll hele veien, sier han.

– Mest av alt var det en utrolig digg seier der vi kriget i 90 minutter, akkurat som i forrige kamp. Vi har vist hele sesongen at vi kan hamre opp mot de sterkeste lagene i serien, men vi har ikke hatt helt marginene på vår side og slitt med defensive og offensive cornere. Derfor er det digg at alt sitter nå i sluttspillet, legger lagkamerat Henrik Tuseth til.

Kan bli semifinale

Nå må Røa vinne én av de to siste kvartfinalene for å ta seg videre til en historisk semifinale. Det var det nok ingen som hadde sett for seg før denne kvartfinaleserien begynte, der de aller fleste trodde på 3-0-seier i kamper til Drammen.

– Det å kunne slå ut Drammen føles ekstremt kult ut. Vi føler vi har fått matchserien dit vi ønsker, men det er fortsatt mye bandy som skal spilles. Klarer vi å holde defensiven bra i kamp fire, har jeg trua på at det blir semifinale. Vi er selvfølgelig ekstremt stolte av det vi har klart å prestere i denne matchserien, uansett utfall, sier Hiort.

– At vi har mulighet til å slå ut seriemesterne er stas, men vi har vist gjennom hele sesongen at vi er i stand til å måle oss mot alle topplagene. Det var bare et spørsmål om tid før resultatene bikket vår vei, og det er digg at det kommer nå i sluttspillet, sier Godanger Nordby.

Denne samme følelsen sitter lagkompis Sivert Willoch Haugen med.

– Det har vært mange jevne kamper og knepene tap, så det har smakt veldig godt med noen sterke seiere i sluttspillet. For mange er det kanskje overraskede at vi har gitt serievinneren så store problemer, men vi har alltid hatt troa på at vi har noe i en semifinale og for den saks skyld finale å gjøre, sier Haugen.

Ullevål er ute

Ullevål hadde Stabæk på kroken i den fjerde semifinalen på Bergbanen tirsdag og ledet både 2-0 og 3-1, men klarte ikke holde på ledelsen. Stabæk gikk fra å ligge under 1-3 til 4-3-ledelse i 2. omgang, men en Ullevål-scoring på overtid sørget for 4-4 og ekstraomganger.

Der gjorde Ullevål-keeper Brage Lae en vanvittig blunder da han kastet ballen ned i egne bein og sparket ballen vekk. Nikolai Jensen takket og bukket, rundet målvakten og scoret sitt tredje for kvelde og avgjorde kampen i Stabæks favør.

Dermed endte sesongen til Ullevål som den stort sett har gjort de siste årene, med en exit i kvartfinalen.

