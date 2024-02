Ready klare for semifinale mens Røa slo Drammen: – Et skikkelig skremmeskudd

Mange trodde Ready kom til å få det tøft mot Solberg, som vant NM-gull i mars 2022. Men den gang ei. Ready lagde hakkemat av de hvitkledde fra Solbergelva og vant alle tre kampene overlegent, med en samlet score på 18–11.

De startet med å vinne 6–2 på Gressbanen onsdag, etter å ha ligget under 1–2 og ledet 4–2 helt til tampen av kampen. Fredag herjet de med Solberg i Solbergelva og vant 8-2, mens det ble 4–3 søndag.

Dermed er Ready klare for semifinale for andre året på rad. Også sist sesong møttes Ready og Solberg i kvartfinalen, og også da vant Ready, den gang med 3–1 i kamper. Året før tapte Ready for nettopp Solberg i semifinalen (0-3 i kamper).

– Å vinne 3–0 i kamper mot et så godt lag som Solberg er veldig sterkt. Det er et skikkelig skremmeskudd til de andre lagene i sluttspillet, sier Gustav Eriksson til Dagsavisen.

Eriksson toneangivende igjen

– Det var en utrolig deilig og viktig seier i en kamp som bikker begge veier. Det var utfordrende forhold som gjør at man må spille en litt mindre «fin» bandy, men vi kriger bra og jobber hele veien for hverandre, sier Ole Robin Kåsa Kjellmann.

Han fikk se rekkekamerat og spisskollega Eriksson herje igjen. Spissen satte inn 2-1 etter halvtimen og 3-2 etter 69 minutter. Ellers satte Martin Dregler inn 1-0 etter 12 minutter og Isac Jerner inn 4-2 etter 76 minutter.

Solberg, som spilte med en mann mer etter at Simon Carlsson fikk direkte rødt kort etter 73 minutter, reduserte til 3-4, men kom aldri nærmere enn to cornere i griseværet på Gressbanen. Dermed ble det Ready-seier og avansement.

– Det var en rar kamp, og egentlig en rar serie. Søndag synes jeg Solberg får den beste starten, da de varierer med å spille langs isen og i luften. Det var jevnere søndag enn i de tidligere kampene, kanskje mest på grunn av at været er som det er. Likevel føler jeg vi er hakket mer stabile i de avgjørende øyeblikkene av kampen. Jeg tror det har vært tøft å møte oss, og spesielt vanskelig å angripe mot oss. Vi føles som en vegg iblant, sier Jerner.

– Det var en sterk seier. Vi er tunge defensivt og utnytter sjansene våre offensivt. Personlig er jeg fornøyd med de tre kampene. Jeg har hjulpet laget med noen viktige mål og har også bidratt defensivt, legger Eriksson til.

Kan møte alle

Nå venter en treningsuke for Ready før semifinale. Der kan det bli både Mjøndalen, som på sjokkerende vis slo ut Sarpsborg med 3–0 i kamper, vinneren av Stabæk/Ullevål eller Røa, dersom de slår ut Drammen.

– Det blir gøy nå fremover i semifinalene og vi er heldig som får trent litt neste uke og gjort gode forberedelser inn mot neste kamp, sier Kåsa Kjellmann.

– Det er sjukt deilig å være videre. Solberg er et bra bandylag, så vi er veldig fornøyde med å vinne 3–0 i kamper. Nå skal vi nyte det en dag eller to, så blir det spennende å se hvem som går videre fra de andre matchseriene. Uansett, vi er «all in», sier Jerner.

– Nå må vi utnytte denne uka mens de andre lagene går videre med kvartfinalene sine. Det blir mye trening på faste situasjoner og klargjøring av kroppene til semifinaleserien som starter på lørdag, sier Eriksson.

Sjokkseier for Røa

Få levnet Røa en sjans mot seriemester Drammen, men etter to kamper står det 1–1 i kamper. Røa tapte den første kampen knepent 2-3 etter å ha ledet 2-1, mens de fikk sin revansje søndag da de vant 6-4 (fredagens kamp ble utsatt på grunn av været).

– På søndag klarte vi å få kampen dit vi ønsket. Vi følte at vi var ekstremt nære og like gjerne kunne vunnet den første kampen, så vi skulle fortsette å krige på. Vi vinner fortjent og det var ekstremt deilig å vinne en av de tette kampene, sier kaptein Eskil Hiort.

Eirik Norling satte inn 1-0 etter åtte minutter, før Hiort økte til 2-0 etter 20 minutter. Drammen reduserte til 1-2 og utlignet til 2-2 tidlig i 2. omgang, før Jacob Johansen satte inn 3-2 på straffe like etter og Jonny Westberg 4-2 etter 65 minutter. Da tok Drammen timeout, men det hjalp ikke. Hiort scoret 5-2 og Westberg 6-2 over en periode på tre minutter, og da var kampen avgjort. Drammen pyntet på resultatet to ganger, men det endte 6-4 til Røa.

Kamp tre spilles på Marienlyst tirsdag kveld.

Stortap for Ullevål

Ullevål var på gang etter vanvittige 9-3 over Stabæk fredag, men kom ned på jorden igjen søndag kveld. De tok riktignok ledelsen etter fire minutter ved Jonas Tjomsland, men etter det scoret Stabæk seks mål på rad.

Det sto 1-1 til pause i tunge forhold, mens det ble mer spillbart i 2. omgang, der Stabæk vant hele 5-0.

Fjerde og muligens avgjørende kamp spilles tirsdag på Bergbanen.

