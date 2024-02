Skistad på pallen da overlegen Sundling vant i Minneapolis

Skistad holdt på å ryke ut allerede i semifinalen etter å ha blitt nummer tre i heat med blant andre Jonna Sundling og Linn Svahn. 25-åringen berget finaleplass som «lucky loser».

I finalen fikk hun det igjen tøft mot Sundling og Svahn. Førstnevnte vant rennet.

Lotta Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå, Tiril Udnes Weng og Mathilde Myhrvold forsvant alle ut i kvartfinalen. Heidi Weng fikk exiten i prologen.

– Det er dårlig. Det er en løype som bør passe meg bra, så det er kjedelig, sa Tiril Udnes Weng til Viaplay.

For verdenscupleder Jessie Diggins var lørdagens sprint ekstra spesiell. Hun gikk nemlig sitt aller første verdenscuprenn i hjemlige omgivelser, og skiarenaen er kun et langt steinkast unna der hun vokste opp. Under oppvarmingen tok amerikaneren til tårene.

– Hun har snakket mye om hvor spesielt dette blir, og hun har gledet seg til dette i mange år, sa Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

De svenske langrennsjentene har briljert på sprint så langt denne sesongen. Før lørdagens sprint hadde sju av de første ni konkurransene i disiplinen endt med svensk triumf. Linn Svahn reiste til USA med fem sprintseirer i bagasjen, mens lagvenninne Emma Ribom har stukket av med to seirer.

Skistad er eneste kvinne som har maktet å tukte svenskene med triumfer i Granåsen og Canmore.

