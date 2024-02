Slengkyss som virker

Det blir mye mystikk rundt henne fram til VM i Trondheim om et år. Hun har skapt nytt liv i den norsk-svenske rivaliseringen som har sluknet litt etter at Petter Northug gikk av scenen.

Nå ble Petter Northug litt for populær også blant svenskene etter sine mange stunt, men Kristine Stavås Skistad holder avstand til det meste, er forsiktig med å ytre seg, men uttrykker seg med det hun gjør på arenaen. Og det er jo ganske underholdende.

I OL-løypene fra 1988, der Norge kom hjem med null gull, som eneste gang i vinter-OL-historien, var hun like slu som Petter Northug var i sine beste dager: Hun lå bak hele det svenske sprintlandslaget, som utvilsomt er verdens beste, og manøvrerte seg elegant forbi hele gjengen før hun passerte målstreken med et slengkyss til dem som kom bak henne. Så ga hun noen korte, men forklarende svar til Viaplays reporter som ikke hadde den enkleste jobben med å få Konnerudjenta til å utdype tankene sine.

Men Stavås Skistad sier rett ut at det viktigste er å slå svenskene, et gammelt norsk begrep fra langt tilbake, da den nasjonale prestisjekampen var på sitt heftigste. I dag er ikke det like påtrengende, men de nostalgiske følelsene lever i langrenn. Og svenske medier liker å dyrke det og Linn Svahn og Frida Karlsson svarer også ivrig tilbake på norske provokasjoner. - Hvis hun prøver å provosere oss , lykkes hun ikke, sa Maja Dahlqvist til Aftonbladet etter lørdagens renn.

Utenfor løypa er det underholdning, i løypene er det reelt alvor. Linn Svahn og Kristine Stavås Skistad er nå de store sprintfavorittene foran VM i Trondheim neste år, og VM-arrangøren trenger et løft i interessen på kvinnesiden. Stavås Skistad er ingen distanseløper, hun kunne blitt gått fra i sprintløypa i Canmore hvis noen hadde satt fart fra start i de tunge motbakkene, men det var det ingen som gjorde. Da var det servert. Sprintløypa i Trondheim er også ganske lett i sluttfasen hvis de ikke gjør endringer i den.

Kristine Stavås Skistads største problem etter seieren var å få på seg cowboyhatten. (Jeff McIntosh/AP)

Langrenn er ingen stor idrett internasjonalt, men de amerikanske jentene har gjort den større der verdenscupen nå har en gjestevisitt i Canada og USA. Og på kvinnesiden har også tyske løpere kommet opp og gjort tetbildet mye bredere denne vinteren. Kristine Stavås Skistad konsentrerer seg bare om sprint. Og om å slå svenskene. Helst med et slengkyss etterpå.

