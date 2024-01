Dale-Skjevdal knuste Thingnes Bø – trippelt norsk i Ruhpolding

Triumfen var Dale-Skjevdals tredje individuelle verdenscupseier i karrieren. 26-åringen var best av samtlige over 12,5 kilometer og kunne juble for seier foran 20.000 tilskuere.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer to, mens Johannes Thingnes Bø kom på 3.-plass.

Sjåstad Christiansen gikk ut i løypene som førstemann etter lørdagens imponerende sprintseier. 31-åringen startet i likhet med jagende Dale-Skjevdal og Tarjei Bø feilfritt på første skyting, mens både Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid bommet.

På den andre liggende skytingen skjøt samtlige av de fem nordmennene fem blanke treff.

Da alt skulle avgjøres på den siste skytingen, sto duellen tilsynelatende mellom Christiansen og eldstebror Bø. Begge bommet imidlertid to ganger, og hele fem mann kjempet om seieren på den siste runden. Der var Dale-Skjevdal sterkest.

Jaktstartvinneren fra Oberhof, Endre Strømsheim, trøblet stort søndag og var aldri i nærheten av en topplassering.

Kommende helg skal skiskyttereliten i aksjon i Anterselva. Der skal det gås normalprogram, miksstafetter og fellesstarter.

