Vittozzi spurtslo Tandrevold som tok over sammenlagt: – Jeg nølte litt

På siste stående skyting gikk Tandrevold, Juni Arnekleiv og italienske Vittozzi inn til standplass likt. Alle skjøt feilfritt.

Dermed ble det en uhyre spennende avslutning, som Vittozzi gikk seirende ut av på oppløpet.

Tandrevold endte på 2.-plass, mens Arnekleiv ble nummer tre.

– Jeg følte jeg hadde en god sjanse, men jeg bommet litt med at jeg nølte litt da jeg skulle gå forbi. Da klarte jeg ikke få opp den farten jeg ville, sa Tandrevold til NRK.

– Det er en kjempebra følelse. Det er kult å være på pallen igjen. Jeg hadde ikke trodd det før sesongen. Jeg hadde mål om topp ti, og det har jeg vært flere ganger nå, sa Arnekleiv til NRK.

Stor luke

Tandrevold vant fredagens sprint i Ruhpolding og gikk dermed først ut på jaktstarten. Svenske Mona Brorsson startet som nummer to med 18 sekunder opp til Bærum-jenta.

– Det er nok et av de tyngste rennene jeg har gått. Å gå foran der er et priviligeum, men også helt forferdelig. Det var et slit, men det endte jo godt, så jeg er veldig fornøyd, sa Tandrevold til NRK etter rennet.

På første liggende skyting plaffet Tandrevold ned alle blinkene og økte forspranget til 38,4 sekunder til nærmeste konkurrent.

27-åringen fulgte deretter opp med nok en feilfri serie og ledet med et halvt minutt ned til Juni Arnekleiv. Sistnevnte hadde heller ingen bom.

– Bedre kan det ikke gjøres. Hun har fått en strålende start, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

Tandrevold bommet på første stående skyting, mens de nærmeste konkurrentene skjøt fullt hus. Vittozzi og Arnekleiv spiste dermed opp store deler av forspranget.

Dermed ble det en uhyre intens avslutning.

[ Dette er søndagens direkte TV-sport ]