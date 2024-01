Slik er avstandene foran finalen i Tour de Ski

Amundsen har 1.34 minutter ned til Erik Valnes foran klatringen opp slalåmbakken Alpe Cermis senere i dag.

Bak der følger utfordrere tett som hagl.

Søndag kan det fort skje at snøværet vedvarer og sørger for at det blir ekstra seigt for løperne.

– Det blir hardt, og jeg er spent på været. Om det blir snø eller hva det blir. Jeg tror kanskje det blir en av de tregeste tidene opp bakken om det blir som i dag. Da kan det skille masse. Jeg håper at det slutter å snø og at det blir raskere forhold. Jeg skal gi det jeg kan, sa Amundsen til NTB og øvrig skrivende presse etter 6.-plassen på lørdagens 6. etappe.

Uhell

– Du har et bra forsprang. Erik Valnes sier at du må ha et uhell for ikke å ta dette?

– Vi får se. Jeg har gått der en gang før og vet hvor jævlig der. Jeg må treffe med disponeringen og ha lave skuldre. Jeg kan ikke gå altfor hardt i starten. Jeg tror at jeg kan gå ganske bra opp der, men det blir en krig, mente Amundsen.

Erik Valnes spurtet best på oppløpet på 15-kilometeren lørdag og sikret seg det nest beste utgangspunktet av dem alle.

Sprinteren fra nord tok sin aller første distanseseier i karrieren i Val di Fiemme.

Likevel har han ikke all verdens til tro på egne evner i dagens ni kilometer skøyteetappe som avsluttes i den såkalte monsterbakken.

Realist

– Det kommer noen gode klatrere rett bak meg i sammendraget som normalt sett slår meg ganske mye i den bakken, men jeg må bare lade opp og prøve. Føret er vel heller ikke min favoritt. Jeg skal ikke være defensiv, men litt realist må jeg være. Jeg må gå smart og ikke for enhver pris forsøke å følge som er mye bedre enn meg i starten av bakken, sa Valnes.

Valnes sier nøkternt at Østberg Amundsen har en ganske grei posisjon i øyeblikket. Han tror at Tour-lederen må ha et uhell for ikke å lykkes med å ta sammenlagtseieren.

– I forhold til meg er han mye bedre til å skøyte, og han er en mye mer typisk motbakkemann enn jeg er. Det er større sjanse for at det kommer en annen og tar ham igjen enn at jeg gjør det. For egen del må jeg kikke meg over skuldrene for å ha kontroll på dem bak meg, sa Valnes.

---

FAKTA

Stillingen i Tour de Ski foran siste renn søndag:

Menn:

1) Harald Østberg Amundsen, Norge 3.07.51, 2) Erik Valnes, Norge 1.34 minutter bak, 3) Martin Løwstrøm Nyenget, Norge 1.42, 4) Hugo Lapalus, Frankrike 1.47, 5) Friedrich Moch, Tyskland 1.47, 6) Beda Klee, Sveits 1.51, 7) Henrik Dønnestad, Norge 1.57, 8) Jens Burman, Sverige 2.49, 9) Pål Golberg, Norge 3.12, 10) Antoine Cyr, Canada 3.20.

Kvinner:

1) Jessie Diggins, USA 3.34.14, 2) Jonna Sundling, Sverige 0.43 min. bak, 3) Frida Karlsson, Sverige 0.44, 4) Kerttu Niskanen, Finland 0.49, 5) Linn Svahn, Sverige 0.58, 6) Heidi Weng, Norge 1.03, 7) Victoria Carl, Tyskland 1.36, 8) Krista Pärmäkoski, Finland 1.55, 9) Rosie Brennan, USA 2.09, 10) Teresa Stadlober, Østerrike 2.13. Øvrige norske: 15) Margrethe Bergane 3.07, 17) Kristin Austgulen Fosnæs 4.13.









---