Thingnes Bø skjøt seg bort fra seieren i Lenzerheide: – Klarte ikke å ta igjen ett eneste sekund

Stryningen står fortsatt bare med én seier etter sesongens seks første individuelle renn.

Thingnes Bø gikk på én bom på liggende skyting, men hentet seg mesterlig inn med fullt hus på stående og gikk ut bare 4,5 sekunder bak den ledende tyskeren Benedikt Doll.

Den regjerende verdenscupvinneren klarte likevel ikke å ta igjen Doll. Han endte 5,4 sekunder bak tyskeren.

– Jeg er egentlig veldig fornøyd. Det ble et lettere løp enn jeg hadde forestilt meg. Jeg prøvde å spare på litt til slutten, men jeg klarte ikke å ta igjen ett eneste sekund, sa Thingnes Bø til NRK.

– Det var en fair fight, og jeg ga hvert fall alt jeg hadde, la han til og skrøt av sin tyske konkurrent.

Lægreid nummer fire

Sturla Holm Lægreid skjøt fult hus på begge skytingene, men klarte ikke å få opp farten i løypa. Han endte likevel som nest beste norske på 4.-plass.

Øvre norske plasseringer: 12) Endre Strømsheim (3 bom), 14) Tarjei Bø (3), 15) Johannes Dale-Skjevdal (3), 16) Vetle Sjåstad Christiansen (1).

De norske skiskytterne har fått en middelmådig start på sesongen med bare to seirer på de seks første individuelle rennene.

Gul trøye

Tarjei Bø toppet likevel verdenscupen sammenlagt foran svenske Sebastian Samuelsson, som sto over fredagens sprint etter at han testet positivt for korona, og lillebror Thingnes Bø.

Lørdag skal skiskytterherrene gå 12,5 kilometer jaktstart, før det et 15 kilometer fellesstart på programmet på søndag.

Helgens renn i Lenzerheide fungerer også som et prøve-VM. I 2025 skal verdensmesterskapet i skiskyting arrangeres i den sveitsiske fjellandsbyen.