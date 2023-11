Stöckl stiller seg bak egne utøvere i landslagsdebatten: – Skaper et fint samhold

Fredag 27. oktober sendte alpinist Lucas Braathen sjokkbølger gjennom Idretts-Norge da han i en alder av 23 år valgte å avslutte karrieren. På pressekonferansen langet han ut mot Norges Skiforbunds oppførsel i konflikten om bilderettigheter.

Debatten om landslagsmodellen har rast både før og etter Braathens overraskende nyhet, og hoppstjernene Halvor Egner Granerud og Maren Lundby har begge vært klare på at de beste utøverne må bidra til fellesskapet. De forsvarer begge dagens landslagsmodell innen skisporten fullt ut.

Det samme gjør trener Alexander Stöckl.

– Landslagsmodellen har ført til at så mange talentfulle idrettsutøvere har vokst opp og fram, og den bidrar til å skape et veldig fint samhold. For oss er det den modellen som fungerer best, og det er den beste for de fleste idretter, sier Stöckl til NTB.

– Jeg støtter både Halvor, Maren og toppidrettssjefen, og jeg stiller meg helt bak landslagsmodellen, legger han til.

Sponsor- og rettighetsspørsmål har også ført til en konflikt mellom Johannes Høsflot Klæbo og Norges Skiforbund. Trønderen takket i april nei til landslagsplass, men 27-åringen skriver trolig under på en representasjonsavtale som gjør at han kan gå verdenscup til vinteren. Dermed har han kommersiell frihet mellom verdenscuphelgene.