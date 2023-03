Jarl Magnus Riiber kronet seg selv som VM-konge med sitt fjerde gull

Riiber la grunnlaget for sitt fjerde individuelle VM-gull med å vinne hoppdelen etter et monsterhopp på 147 meter. Det var fem meter over gjeldende bakkerekord.

Han gikk et solid langrenn som ikke levnet konkurrentene særlig sjanse om gullet.

Jens Lurås Oftebro gikk et taktisk godt løp og endte på annenplassen 1.01 minutter bak, mens verdenscupleder Johannes Lamparter fra Østerrike endte med bronsen.

Tidligere i mesterskapet har Riiber vunnet gullet i liten bakke, blandet lagkonkurranse og lagkonkurransen for menn.

Han har fra tidligere også individuelle VM-gull fra 2021 og 2019.

Riiber gikk ut med 36 sekunder til japanske Ryota Yamamoto, men hadde rundt 1.25 ned til sterke løpere som Julian Schmid og Johannes Lamparter.

Det var mest spenning rundt kampen om de øvrige medaljene. Oftebro startet 1.33 minutter bak sin landsmann på sjetteplass.

Etter 6,2 kilometer var toer Yamamoto og estiske Kristjan Ilves tatt igjen. Oftebro slo til i den siste padlebakken og distanserte Lamparter og tok sølvet. Oftebro har også to gull fra lagkonkurransene tidligere i mesterskapet.

Jørgen Graabak fikk det ikke til å stemme i hoppbakken og fra sin 20.-plass fikk han en umulig oppgave, men klarte å gå seg inn til åttendeplass.

Espen Andersen var nummer elleve etter hoppdelen og han hadde som en målsetting om å ta seg inn blant topp ti, men falt tilbake til 12.-plass.

