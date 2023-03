Østberg fikset norsk sensasjonsgull med kjemperykk – svensk fiasko: – Rått

Tiril Udnes Weng og Astrid Øyre Slind gikk de to første etappene for Norge, men det var Østbergs rykk fra Frida Karlsson på den tredje etappen som vil bli husket som det avgjørende øyeblikket.

– Det er rått. Jeg har ikke så mye å si. Det er helt fantastisk, sa en gråtkvalt Stig Rune Kveen til NRK.

Tyskland gikk inn til sølv 20,5 sekunder bak ankerkvinne Kalvå, mens svenskene slukøret måtte ta til takke med bronse.

Før Kalvå gikk ut på den siste etappen, var Norges ledelse på 6,2 sekunder ned til toer Tyskland og ytterligere 8,7 sekunder til Sverige.

– Det er norsk gull-luft i Planica, sa NRKs ekspert Torgeir Bjørn.

Det fikk han rett i. Kalvå gikk stabilt og godt og slapp ikke konkurrentene innpå seg. Hun økte derimot forspranget.

– Tett på hverandre

Tiril Udnes Weng vekslet i front med Sveriges Emma Ribom og Finland og Tyskland like bak etter de første fem kilometerne.

Underveis på etappen fikk Weng gult kort da hun og Ribom gikk i hverandre. Hendelsen ødela ikke for noen foran i feltet. Et gult kort senere i mesterskapet vil da gi diskvalifikasjon for Weng.

– Vi var tett på hverandre. Vi kunne vel holdt litt avstand, begge to, men det koker over litt når vi går stafett, og vi vil gjerne henge med. Det får vi tåle, sa Weng til NRK.

Brakk staven

Slind gikk sin første VM-stafett i karrieren mot ingen ringere enn Ebba Andersson, Kerttu Niskanen og Katharina Hennig. Det ble dramatisk, men først og fremst for Sverige da Andersson falt og brakk staven. Ved veksling var svenskene 8 sekunder bak, men Karlsson tok raskt inn forspranget.

Østberg fikk jobben med å ha kontroll på Karlsson. Det var hun mer enn kapabel til og rykket fra teten før Kalvå gikk ut i tet og sørget for seieren i sin debut som ankerkvinne.

Det norske kvinnelaget har med det tatt medalje i alle verdensmesterskapene bortsett fra i Liberec (2009) på denne siden av tusenårsskiftet. Sju av mesterskapene har endt med gull.