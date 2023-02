Potter får støtte etter dødstrusler: – Dessverre en del av bransjen

To seirer på de siste 15 ligakampene er krise for en klubb som Chelsea. Særlig etter at det ble brukt mange milliarder kroner på å forsterke stallen.

Men selv med nye og dyre spillere har det ikke gått veien for Potters lag. De skuffende prestasjonene har skapt furore i Chelseas fanbase, og manageren har måttet høste skarp kritikk.

Enkelte har gått så langt som å sende Potter og hans familie alvorlige trusler. Nylig fortalte engelskmannen at han har mottatt meldinger der folk ønsker ham eller hans barn døde.

Slikt er langt over streken, lyder det fra Brentford-manager Thomas Frank.

– Dessverre, i noen tilfeller, er det en del av bransjen, men det er en skam, sier Frank til BBC.

– Én trussel er én for mange. Det er de få som lager mest lyd vi hører best. Men det er viktig å huske at det er mange fans der ut som støtter opp, legger dansken til.

Chelseas neste kamp er hjemme mot nedrykkstruede Leeds lørdag.

