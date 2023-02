Presset Chelsea-sjef får dødstrusler på epost

Fredag fortalte Potter at han har fått stygge eposter fra en anonym konto etter 0-1-tapet for Southampton sist helg. Chelsea sliter i Premier League og har bare vunnet to av sine siste 14 kamper.

– Dere kan spørre familien min hvordan livet har vært for meg og dem. Det har ikke vært hyggelig i det hele tatt, sa Potter og fortsatte:

– Jeg skjønner at supporterne er frustrerte fordi laget ikke vinner. Jeg har fått noen spesielle eposter som ikke er hyggelige, der man ønsker meg død og barna mine døde. Det er åpenbart ikke behagelig å motta sånt.

– Du vet det er et problem når epostadressen du får meldinger fra er «Potterbastard@gmail.com», sier Chelsea-manageren.

Han legger til at han ikke vil la seg knekke av hetsen. Potter prøver å tenke positivt foran søndagens London-derby borte mot Tottenham.

– Jeg ønsker å lykkes her. Jeg hører tull om at jeg ikke bryr meg. Hvor kommer det fra? Har dere bevis for det? Spør familien min. Folk tror at jeg ikke bryr meg, men hva er det basert på?

