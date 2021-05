Østberg fortsetter på landslaget – skaderisikoen ikke over

Østberg gikk ikke et eneste skirenn sist vinter fordi hun ikke oppfylte helsekravene til skiforbundets medisinske støtteapparat. Hun slet med å kontrollere ernæringsinntaket over tid.

Da landslagene for den kommende OL-sesongen ble presentert tirsdag, var Østberg ikke uventet med.

– Det går så bra med henne at det ikke var noen tvil om at hun skulle få plass på årets lag, sa landslagstrener Ole Morten Iversen.

Han la samtidig til at det er et «men».

– Risikoen for nye skader er der. Selv har jeg stor tro på at hun er en del av OL-troppen og skal kjempe om medaljer der, sa Iversen.

Iversen sier at det har tatt lenger tid med Østberg enn det de hadde trodd og håpet på.

– Nå er vi ganske nær noe vi synes er bra. Hun skal ikke være med på alt fram til sommerferien. Jeg tror at hun blir med på det meste etter ferien og fram til OL. Samtidig er tidsaspektet her vanskelig, sa landslagstreneren.

Langrennssjef Espen Bjervig har tidligere NTB at han har hatt jevn dialog med Østberg gjennom vinteren.

– Det jeg vet er at hun trener bra og er godt i gang igjen. Den helsemessige vurderingen er det andre enn meg som gjør. Ingvild er på ingen måte glemt. Vi skal ikke mer enn et år tilbake før hun gikk fantastiske skirenn. Hun er selvsagt aktuell for å være med på landslaget om den helsemessige biten er på plass, sa han i mars.