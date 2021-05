Langrennslandslaget bekreftet: Amundsen, Kalvå og Myhrvold inn for vrakede profiler

Det ble klart da langrennssjef Espen Bjervig og landslagstrenerne OIe Morten Iversen, Eirik Myhr Nossum og Arild Monsen presenterte neste sesongs landslag på et digitalt pressetreff tirsdag.

At den regjerende olympiske mesteren på 10 kilometer fri teknikk fra Pyeongchang, Ragnhild Haga, røk ut av laget, var det mest overraskende. Hun hadde en tung innledning på forrige sesong, men viste klar stigning i de tre-fire siste rennene.

Det lå heller ikke åpent i kortene at sprintlandslaget for menn skulle bli redusert fra seks til fem mann. Dermed måtte Krogh bort uten at noen nye ble hentet inn.

Didrik Tønseths exit var mer ventet. Trønderen har ikke fått det til å stemme i de to siste sesongene.

Harald Østberg Amundsen tok bronse på 15 kilometer fri teknikk i VM i Oberstdorf sist vinter, og da lå veien åpen inn til landslaget for 22-åringen.

Tønseths samboer Anne Kjersti Kalvå hadde en god sesong sist vinter, og det var ventet at hun ville bli hentet inn i det ypperste selskap. Mer overraskende var det at Vind-løper Mathilde Myhrvold kommer inn.

Landslagene samles til fellessamling første gang under den tradisjonelle vårsamlingen på Sognefjellet i månedsskiftet mai/juni.

Slik blir neste sesongs langrennslandslag:

Menn, elite:

Harald Østberg Amundsen (Asker), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Sjur Røthe (Voss).

Menn, sprint:

Pål Golberg (Gol), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauer), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og omegn).

Kvinner, elite:

Maiken Caspersen Falla (Strandbygda), Helene Marie Fossesholm (Eiker), Therese Johaug (Nansen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Mathilde Skjerdalen Myhrvold (Vind), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik).

Rekrutt menn:

Iver Tildheim Andersen (Rustad), Ansvar Evensen (Vind), Jon Rolf Skamo Hope (Hyen), Jan Thomas Jensen (Hommelvik), Håvard Moseby (Kjelsås), Martin Kirkeberg Mørk (Drammen Ballklubb).

Rekrutt, kvinner:

Hedda Østberg Amundsen (Asker), Synne Arnsen (Tromsø), Margrethe Berganne (Konnerud), Kristine Austgulen Fosnæs (Fossum), Julie Myhre (Båsen), Marte Skaanes (Strindheim).

Junior, menn:

Mathias Holbæk (Vindbjart), Aleksander Elde Holmboe (Bærums Verk og Hauer), Nikolai Elde Holmboe (Bærums Verk og Hauer), Preben Horven (Bossmo & Yttern), Johan Lien Nordeng (Alsvåg), Johannes Lønnestad Flaaten (Morgedal).

Junior, kvinner:

Tuva Anine Brusveen-Jensen (Lyn), Anna Heggen (Svea), Maria Hartz Melling (Konnerud), Marte Mikkelsenplass (Bromma), Emma Kirkeberg Mørk (Drammen Ballklubb), Ingerid Vadder (Morgedal)

Para, elite:

Vilde Nilsen (Kvaløysletta), Thomas Karbøl Oxaal (Sauda) og ledsager Ole Martin Lid (Tomrefjord), Trygve Torskedal Larsen (Trysilgutten)

Para, rektutt:

Indira Milena Hopsdal Liseth (TIF Viking), Andreas Bjørnstad (Svelvik).

